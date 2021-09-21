Экс-дипломат раскритиковал появившегося в кроссовках у мемориала Зеленского

Экс-дипломат раскритиковал появившегося в кроссовках у мемориала Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Глава государства наплевал на протокольные нормы, считает эксперт

Решивший обуться в кроссовки Владимир Зеленский проявил неуважение к жертам терактов 9/11 в Нью-Йорке, нарушив нормы протокола. Об этом заявил экс-заместитель генерального секретаря ООН, глава Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.

Накануне украинский лидер прибыл в Соединенные Штаты, где у него запланировано участие в очередной сессии Генассамблеи в Нью-Йорке. В СМИ уже появились кадры, на которых глава государства возлагает цветы к мемориалу жертвам террористического акта в кроссовках.

Дипломат напомнил, что на уровне глав государств и правительств действуют определенные протокольные нормы – они существуют не просто по причине "так принято", а из уважения к конкретному мероприятию. В данном случае речь идет об оказании уважения жертвам теракта. Ситуацию, считает Орджоникидзе, можно сравнить с гипотетическим появлением главы государства у Вечного огня в Кремле в одних трусах.

Более того, продолжил эксперт, подобное поведение говорит не только о наплевательском отношении, но и отсутствии понимания самой сути мероприятия у украинского лидера. Впрочем, и до этого Зеленские вызывали вопросы своим внешним видом – не так давно супруга президента Незалежной появилась в Версале, куда чета прибыла с рабочим визитом, в белых кроссовках.

По мнению спикера, проблема Зеленского заключается в "остаточном актерском мышлении". Былая профессиональная деятельность наложила определенный отпечаток: украинский лидер полагает, что таким образом будет воспринят общественностью как модно одетый президент, предположил Орджоникидзе.

Эксперт отметил, что ни Владимир Путин, ни Джозеф Байден с Эммануэлем Макроном никогда бы себе не позволили подобного поведения. Уместность действий для политиков является неотъемлемым и важнейшим требованием.

Ранее эксперт по дипломатическому этикету раскритиковала Зеленского за появление в джинсах и кепке на встрече с японскими дипломатами.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость313645
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"Решивший обуться в кроссовки Владимир Зеленский проявил неуважение к жертам терактов 9/11 в Нью-Йорке, нарушив нормы протокола." -
Хорошо, что не в плавках!!!
Гость311651
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он и костюмеров из 95 квартала подтянул к себе чтоли???
Настоящий ОДЕССИТ
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А что взять с убогого комика.
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