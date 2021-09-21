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Глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудит вопрос с передачей своих полномочий правительству, а также органам власти на местном уровне, с администрацией президента. Об этом стало известно сегодня, 21 сентября.
Президент напомнил, что передача полномочий должна пройти в полном соответствии конституции республики. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совещания с кабмином во Дворце независимости.
Лукашенко отметил, что вопрос с передачей полномочий "заглох" – власти остановились лишь на нескольких шагах. Однако процесс требует дальнейших действий, особенно на фоне приближающегося референдума.
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