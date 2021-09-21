ЦИК объявил распределение мандатов в Госдуме

В России сформировался новый состав парламента, большинство кресел досталось единоросам

"Единая Россия" получила подавляющее большинство мест в Госдуме по итогам выборов – 324 депутатских мандата. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Центризбиркома РФ.

У единоросов 126 мест по федеральному списку и 198 по одномандатным округам.

Представители КПРФ в парламенте займут 57 кресел – 48 по федеральному списку и девять по одномандатным округам.

"Справедливая Россия – за правду" получила 27 мест – 19 по федеральному списку и восемь по одномандатным округам; ЛДПР – 21 (19 и два, соответственно); "Новые люди" – 13 (все – по федеральным спискам).

Также по одному депутату от Партии Роста, "Родины" и "Гражданской платформы" прошли в Госдуму по одномандатным округам, а еще пять кресел достались самовыдвиженцам.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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