Политик не собирается возвращаться в родной город

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что встречающаяся в медиа информация о ее предстоящем переезде в Гамбург, в котором она родилась, не соответствует действительности. Политик не собирается жить в этом городе после сложения полномочий, о чем сообщила 21 сентября на Рюгене. Вместо этого она останется жить в столице.

Как отмечает источник, 21 июня в Штральзунде должен пройти один из митингов в поддержку избирательной кампании, на котором выступит действующая глава правительства, а также премьер Северного рейна-Вестфалии Армин Лашет, претендующий на кресло канцлера. Местный избирательный округ номер 15 памятен для Меркель – здесь она восемь раз выигрывала прямой мандат на выборах в федеральный бундестаг.

Канлдер заявила, что не собирается переезжать в Гамбург. Она останется в Берлине и Уккермарке, где у нее имеется семейная квартира с загородным домом.

"Отсюда совсем недалеко до моего бывшего избирательного округа по прекрасной трассе A20", – заявила политик.



Меркель посетовала, что ей сильно не хватает Балтийского моря, по которому она скучает со времен Гамбурга.

Напомним, в конце сентября в Германии должны пройти выборы в парламент. Фракция, которая одержит победу, сформирует на основе мажоритарной системы правительство большинства. Возглавляющая партийный список фигура в случае успешного формирования состава кабмина возглавит правительство. По недавним опросам, лидерство пока что остается за социал-демократами, которые набрали 25 процентов, поддержку блоку ХДС и ХСС оказали 22 процента. Действующая глава кабмина Ангела Меркель отказалась участвовать от христианского блока.