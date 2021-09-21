В черный список еще угодили глава Сбербанка и представитель либерального медиа-пространства

В интернет-пространстве появилось сообщение о том, что беглая белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская призывает Францию ввести санкции в отношении российских журналистов, которые поддерживают президента Республика Александра Лукашенко.

На эту информацию обратил внимание украинский блогер Дмитрий Высоцкий. В свою очередь он ссылается на пост в аккаунте телеграм-канала Ateo Breaking.

"Советник (Тихановской по международным отношениям) Франтишек Вечерко передал список российских граждан, которым необходимо запретить посещать ЕС. В их числе Герман Греф, Наиля Аскер-заде, Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Евгений Попов, Маргарита Симоньян, Алексей Венедиктов, Константин Придыбайло", – говорится в сообщении.

Украинского блогера возмутили двойные стандарты в вопросах свободы слова, которые использует коллективный Запад в отношении представителей СМИ из России и Белоруссии.

Но больше всего он поразился самому факту, что белорусская оппозиция, если это правда, выступает с просьбой к стране-члену ЕС о запрете въезда в государства европейского сообщества для российских и белорусских журналистов. В черный список почему-то угораздило попасть и главе Сбербанка.

"В их понимании против Лукашенко высказываться можно, поддерживать – ни-ни. Вот тебе и свобода слова, за которую они же так сражаются", – заметил Высоцкий.

Он назвал бредом попытки таким образом заткнуть мнение оппонентов.

На прошлой неделе политобозреватель белорусского гостелеканала ОНТ Игорь Тур высказал версию о подготовке Западом провокационного возвращения Тихановской на родину. По его мнению, домохозяйка не оправдала ожиданий ее европейских кураторов по смене власти в Республике, а значит проект нужно громко закрыть.

