Тихановскую уличили в призыве к Западу ввести санкции против Соловьева

Тихановскую уличили в призыве к Западу ввести санкции против Соловьева
Светлана Тихановская. Фото: Jan Schmidt-Whitley/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
В черный список еще угодили глава Сбербанка и представитель либерального медиа-пространства

В интернет-пространстве появилось сообщение о том, что беглая белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская призывает Францию ввести санкции в отношении российских журналистов, которые поддерживают президента Республика Александра Лукашенко.

На эту информацию обратил внимание украинский блогер Дмитрий Высоцкий. В свою очередь он ссылается на пост в аккаунте телеграм-канала Ateo Breaking.

"Советник (Тихановской по международным отношениям) Франтишек Вечерко передал список российских граждан, которым необходимо запретить посещать ЕС. В их числе Герман Греф, Наиля Аскер-заде, Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Евгений Попов, Маргарита Симоньян, Алексей Венедиктов, Константин Придыбайло", – говорится в сообщении.

Украинского блогера возмутили двойные стандарты в вопросах свободы слова, которые использует коллективный Запад в отношении представителей СМИ из России и Белоруссии.


Но больше всего он поразился самому факту, что белорусская оппозиция, если это правда, выступает с просьбой к стране-члену ЕС о запрете въезда в государства европейского сообщества для российских и белорусских журналистов. В черный список почему-то угораздило попасть и главе Сбербанка.

"В их понимании против Лукашенко высказываться можно, поддерживать – ни-ни. Вот тебе и свобода слова, за которую они же так сражаются", – заметил Высоцкий.

Он назвал бредом попытки таким образом заткнуть мнение оппонентов.

На прошлой неделе политобозреватель белорусского гостелеканала ОНТ Игорь Тур высказал версию о подготовке Западом провокационного возвращения Тихановской на родину. По его мнению, домохозяйка не оправдала ожиданий ее европейских кураторов по смене власти в Республике, а значит проект нужно громко закрыть.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Tagesspiegel: Россия начала газовую войну против Евросоюза?

Закупочные цены на электроэнергию и газ в Европе бьют рекорды

Россия резко ответила на заявление Турции о незаконности выборов в Крыму

Принадлежность полуострова – вопрос решенный

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей