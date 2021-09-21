Местных жителей призвали обращать внимание на "неизвестные предметы"

Армия Латвии лишилась военного беспилотника в ходе учебных маневров Namejs 2021, которые призваны "проверить и усовершенствовать готовность подразделений к выполнению задач по обороне государства – как на самостоятельной основе, так и в рамках системы коллективной защиты". О пропаже сообщила представитель командующего Национальными вооруженными силами страны (НВС) Сандра Брале.

Военнослужащие уже обратились за помощью к местным жителям. Как отмечает источник, армия хватилась дрона еще 16 сентября в Латгалии – области на востоке страны. Известно, что БПЛА пропал где-то на маршруте Резекне-Гулбене.

В армии сообщили, что до сих пор не могут определить местоположение дрона – от БПЛА не фиксируют никаких сигналов. Национальные вооруженные силы призвали грибников, лесников и местных жителей обратить внимание на "неизвестные предметы", а в случае обнаружения позвонить в НВС по телефону.

Военнослужащие даже указали описание дрона: окрашенный в серый цвет объект длиной в 140 сантиметров, ширина – 2,8 метра. Масса составляет шесть килограммов.

Стоит отметить, что латвийская армия не впервые теряет дрон. Весной прошлого года Национальные вооруженные силы куда-то дели беспилотник. В управлении местной гражданской авиацией заявили, что контроль над дроном был утерян из-за отключившейся системы управления. В итоге власти на какое-то время закрыли воздушного пространство рижского аэропорта, ограничив полеты гражданских судов. Дрон нашли в середине мая – бедняга застрял в ветках дерева в Гаркаланском крае центральной области Латвии.