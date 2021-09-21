Хозяин Белого дома сам поставил Европу на грань выживания наступающей зимой, но Москва сделала прощальный подарок уходящему канцлеру

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по полной программе переиграли лидера США Джо Байдена, договорившись о "Северном потоке – 2". Об этом пишет автор американского издания Washington Examiner Том Роган.

Весь его текст изобилует метафорами, саркастическими шутками и острыми определениями в адрес всех фигурантов публикации, которая просто переполнена желчью и истерикой.

Сначала он слегка пнул бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа за его "бредовое почтение" в Путину. Но отметил, что оно в основном ограничивалось лишь заявлениями.

А вот действиям нынешнего главы США, по мнению автора, нет никакого оправдания. Он убежден, что Путин сейчас наказывает Байдена "за умиротворение его политики энергетического шантажа", тем, что якобы начал энергетическую войну с Европой.

Роган обратил внимание на метания демократа. То он отказался от санкций конгресса в отношении "Северного потока-2", одобрив его достройку. Однако после жесткой критики даже со стороны своих соратников Байден заключил сделку с Германией "в духе Монти Пайтона". Журналист назвал эти договоренности "полной шуткой".

"Потому что Путин вознаградил Байдена фарсовой местью, которой бы гордился великий русский сатирик Николай Гоголь", пишет американец.

Далее он живописует поведение российского "Газпрома" на фоне иссякнувших запасов голубого топлива в Европе и рекордных цен на рынках континента. Традиционно уже обвиняя нашего монополиста в энергетическом кризисе в Старом Свете. Гендиректора концерна Алексея Миллера Роган обозвал "марионеткой" Кремля.

Затем досталось и уходящему канцлеру фрау Меркель. Американец назвал ее "самым большим помощником" Путина, для которой запуск "СП-2" станет "прощальным подарком КГБ". В случае с газопроводом и в преддверии холодной зимы российский верховный главнокомандующий в прямом и переносном смысле "представляет себя богом льда и огня", считает обозреватель, насмотревшись отечественного сериала.

Он увидел послание Путина Байдену.

"Русские хотят, чтобы Вашингтон выглядел слабым, а европейцы чувствовали себя зависимыми от Москвы. Путин дает всем понять, что единственный способ сохранить тепло в Европе – это если Европа склонится перед "Северным потоком-2" – к черту Польшу, страны Балтии и Украину", – зашелся в раже Роган.

Накануне польское издание Rzeczpospolita написало о страхах местного населения остаться без тепла и с высокими тарифами на газ из-за рекордных цен на голубое топливо на европейском рынке. В Варшаве прогнозируют, что стоимость на сырье в ближайшее время не упадет.

