Зеленскому пригрозили судебными приставами за долги по ЖКХ в Крыму

Зеленскому пригрозили судебными приставами за долги по ЖКХ в Крыму
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Главе Незалежной пообещали устроить разбирательства

Украинский лидер Владимир Зеленский прекратил оплату коммунальных услуг за свою крымскую квартиру. Об этом рассказала украинский юрист Татьяна Монтян, заявив о том, что посетила "домик" президента Незалежной. 

Адвокат напомнила, что речь идет о недвижимости президента Украины в Ливадии – поселке городского типа на юге полуострова, который входит в состав "Большой Ялты". Оказалось, что до сих пор президент Украины исправно оплачивал коммуналку – долг начислен лишь за два месяца.

"Не связано ли это каким-то образом с "крымской платформой?" Руководство ТСЖ тоже не понимает, что случилось, – сообщила Монтян.

Собственником недвижимого имущества в Ливадии по документам является супруга главы государства, Елена Зеленская. В ближайший месяц, сообщила юрист, президент может и не оплачивать расходы за ЖКУ, однако по истечении трехмесячного срока на должника будут собирать уже необходимые документы.

После этого справку о задолженности передадут в товарищество собственников, необходимые бумаги направят в суд, и вопрос с Зеленским, возможно, уже возложат на приставов.

Как отмечает источник, о задолженности главы государства стало известно летом этого года – оказалось, что действующий украинский лидер недоплатил за российский газ из-за поломанного счетчика, задолжав свыше 140 тыс. рублей. Средства взыскали в судебном порядке, сообщает "Лента.ру".

Не так давно в Сети появились фотографии с крымской квартирой президента Украины. По состоянию на май 2021 года недвижимость главы Незалежной в России оценивалась практически в 50 миллионов рублей. Известно, что после своего избрания Зеленский продолжал заниматься ремонтом квартиры в Крыму.

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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Это опять зрада. Или перамога. Кому как нравится.
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