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Российская сторона, по мнению эксперта, неправильно выбрала
тактику в отношении Турции. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и
Центральной Азии Семён Багдасаров оценил слова турецкого лидера Реджепа
Эрдогана о том, что его страна не собирается признавать "аннексированный Крым"
и поддерживает суверенитет Незалежной. Несмотря на то, что Москва неоднократно
заявляла о неуместности обсуждений принадлежности полуострова – в этом вопросе
давно поставлена точка, ибо крымчане сами сделали выбор на референдуме.
На фоне позиции, которой турки придерживают по Сирии, попыток вытеснить Россию с Кавказа, поставок вооружений Украине и недавних заявлений по Крыму Москва продолжает вести с ними переговоры. Эксперт назвал такую политику грубой ошибкой, которая приведет к неутешительным последствиям.
"…мы с ними встречаемся, как будто всё нормально", – заявил Багдасаров НСН.
Из-за подобной тактики Турция может вытеснить Россию из Средней Азии, считает эксперт.
"Ряд государств ОДКБ сейчас войдут в тюркский совет – как вам это нравится?"
На заявления турецкой стороны о непризнании выборов в Госдуму РФ, прошедших в Крыму, ранее ответила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что Москва делает выводы после подобных выпадов. И указала на вероятное ухудшение двусторонних отношений.
Тем временем уже через неделю, 29 сентября, в Сочи состоятся переговоры главы РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Как позиция турков повлияет на договоренности двух сторон и дальнейший диалог между странами? Эксперты дали прогноз на будущее.
Закупочные цены на электроэнергию и газ в Европе бьют рекорды
Принадлежность полуострова – вопрос решенный
туркобес добазарится..., что Россия официально признает свободный Курдистан! Следующим шагом будет возвращение Константинополя в лоно православия!