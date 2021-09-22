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Высокопоставленные американцы много рассуждают на тему того, кто же самый главный противник США на международной арене. По мнению начальника Северного командования местных ВС, никаких сомнений в этом вопросе нет.
В беседе с журналистами Air Force Magazine Глен Ванхерк прямо заявил, что основной военной угрозой Соединенных Штатов Америки является Российская Федерация, передает телеканал RT.
"Это Россия", – отрезал на соответствующий вопрос генерал.
Высокопоставленный американец добавил, что на втором месте стоит Китайская Народная Республика. Однако наша страна лучше вооружена, поэтому ей досталось лидерство в этом сомнительном рейтинге, отмечает телеканал "360".
Кстати, недавно в Совбезе раскрыли истинные причины создания нового Тихоокеанского альянса под руководством США.
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