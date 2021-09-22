"Это Россия": в США определились с главным военным врагом

Позицию Вашингтона прояснил местный коммандос

Высокопоставленные американцы много рассуждают на тему того, кто же самый главный противник США на международной арене. По мнению начальника Северного командования местных ВС, никаких сомнений в этом вопросе нет.

В беседе с журналистами Air Force Magazine Глен Ванхерк прямо заявил, что основной военной угрозой Соединенных Штатов Америки является Российская Федерация, передает телеканал RT.

"Это Россия", – отрезал на соответствующий вопрос генерал.

Высокопоставленный американец добавил, что на втором месте стоит Китайская Народная Республика. Однако наша страна лучше вооружена, поэтому ей досталось лидерство в этом сомнительном рейтинге, отмечает телеканал "360".

Кстати, недавно в Совбезе раскрыли истинные причины создания нового Тихоокеанского альянса под руководством США.

Источник: Air Force Magazine ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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