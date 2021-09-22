Вранье Зеленского проиллюстрировали фразой из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Вранье Зеленского проиллюстрировали фразой из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Слова президента вызывают большие сомнения

Украинский лидер Владимир Зеленский славится громкими заявлениями по поводу светлого будущего Незалежной и ее особого места на международной арене. Однако обещаниям главнокомандующего верит все меньше людей. Очередной весьма оригинальный президентский посул остроумно прокомментировала бывший депутат Верховной рады Анна Герман.

Политик оценила заявление главы украинского государства о возможной передаче стране американского "суперзащитного" оборонного комплекса "Железный купол". Ранее Зеленский похвастался успехами путешествия украинской делегации в Соединенные Штаты Америки. Он объявил, что с высокой долей вероятности украинцы обзаведутся разрекламированным куполом.

Однако Герман сильно сомневается в том, что заявление главнокомандующего незалежных имеет под собой какие-то основания. Любитель голословных высказываний и в этот раз может кидаться пустыми заявлениями. На этом фоне бывший депутат напомнила ставшую крылатой фразу из легендарной киноленты "Место встречи изменить нельзя".

"Помните фразу: "Ты на руки-то его погляди", – красноречиво проговорила политик.

Такое замечание сделала героиня киноленты Клавдия. Подружка главаря бандитов "расколола" работавшего под прикрытием Владимира Шарапова по его внешности. Наблюдательная преступница после слов про его руки заявила:

"Из него такой же шофер, как из Промокашки скрипач".

К слову, недавно Зеленский опозорился во время траурного мероприятия в память жертв, скончавшихся в результате теракта 11 сентября.

Источник: Наш ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость310077
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Гость312950
тем временем турки начали нагибать пидорашку. повернули ее задом и скоро присунут.
хохлов давно дрючат во все дыхательные и пихательные!!!
Гость311651
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Гость312950
тем временем турки начали нагибать пидорашку. повернули ее задом и скоро присунут.
Это только в твоих влажных мечтах
Гость312950
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тем временем турки начали нагибать пидорашку. повернули ее задом и скоро присунут.
Гость311586
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Моника Лезелински спасет Xoxлостан.
Гость311652
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ПОЗОРИЩЕ УКРАИНЫ ЭТОТ ЧМОШНЫЙ ТРУСЛИВЫЙ И ЛЖИВЫЙ КЛОУН НЕДОУМОК ------ А НАРОД УКРАИНЫ СОПЛИ ЖУЕТ И ТЕРПИТ ВЁ ЭТО ------ ДОНБАСС И КРЫМ ПОСЛАЛИ ЭТИХ ПАРАШУ И КЛОУНА НА ВСЕ БУКВЫ --- ВОН ТАМ МУЖИКИ И ГЕРОИ --- А НАРОД УСРАИНЫ ТРУСЛИВ - МОЯ ХАТА С КРАЮ
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