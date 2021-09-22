Посягнувшему на Крым Эрдогану ответили русской пословицей

Посягнувшему на Крым Эрдогану ответили русской пословицей
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Турецкому лидеру напомнили о статусе российского региона

Крымский полуостров давно вернулся в родную гавань нашей страны, однако кривотолки вокруг региона не утихают. В Турции объявили, что не признают воссоединение республики с Россией. На очередной выпад наших партнеров красноречиво отреагировали в Совфеде.

В этот раз шумиха поднялась из-за слов турецкого лидера Реджепа Эрдогана, который заявил, что необходимо защищать целостность украинского государства. При этом главнокомандующий турков считает, что Крым также должен стать частью Незалежной. Возвращение нашего полуострова в состав России он назвал "аннексией" и объявил, что не признает текущий статус Крымской республики.

Комментируя сложившуюся ситуацию, сенатор Сергей Цеков вспомнил о знаменитой русской пословице:

"Сколько не говори "халва", во рту слаще не станет", – красноречиво отметил высокопоставленный госслужащий.

Цеков подчеркнул, что все разговоры Эрдогана и его единомышленников о нашем полуострове остаются пустыми словами, которые никаким образом не повлияют на ситуацию. Таким мнением сенатор поделился в беседе с корреспондентом РИА "Новости".

Госслужащий напомнил, что на протяжении столетий Крым был тесно связан с нашей страной и входил в ее состав. На его землях живут русские люди, и там же расположена основная военная база Черноморского флота. Так что спорить о принадлежности полуострова нет никакого смысла.

Ранее российские эксперты поделились прогнозами по поводу того, как наша страна накажет Турцию за выпад в адрес Крыма.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость312950
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"Ранее российские эксперты поделились прогнозами по поводу того, как наша страна накажет Турцию за выпад в адрес Крыма." - никак вы не накажите Турцию. поорете и заткнетесь. ваш удел не завидный.
Нужно будет туркам - они отберут у вас Крым легко. без единого выстрела.
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