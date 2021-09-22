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Стабильность на международной арене явно не является приоритетом украинских властей. Представители киевского режима всячески стараются обострить ситуацию. На этот раз местные военные провели боевые маневры прямо рядом с рубежами Крымской республики.
Сообщается, что бравые украинские вояки отработали прицельную стрельбу по условному противнику. О проведении агрессивного мероприятия с особой гордостью отчитались представители пресс-центра командования ВСУ.
Военные с Незалежной вооружились реактивной системой залпового огня "Ураган" и отработали "боевые задачи". О своих успехах украинские бойцы рассказали на странице пресс-центра в социальной сети "Фейсбук".
Там особо отметили, что устроили пальбу именно рядом с границами Крымской республики. Мол, таким образом вояки разведали обстановку и протестировали возможности вооружения.
Также сообщается, что военнослужащие открыли огонь по условному врагу, позиции которого находились на расстоянии более 30 километров. В рамках учений был отработан быстрый сбор бойцов по тревоге, оперативное развертывание огневых позиций и наведение оружия на условные цели.
Тем временем, ситуация в украинском государстве оставляет желать лучшего. Недавно стало известно, что местный президент Владимир Зеленский начал избавляться от наиболее сильных соперников из ближайшего окружения.
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