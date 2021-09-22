Украина отработала стрельбу по противнику у границы с Крымом

Украина отработала стрельбу по противнику у границы с Крымом
Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Незалежная продолжает наращивать напряженность на приграничных территориях

Стабильность на международной арене явно не является приоритетом украинских властей. Представители киевского режима всячески стараются обострить ситуацию. На этот раз местные военные провели боевые маневры прямо рядом с рубежами Крымской республики.

Сообщается, что бравые украинские вояки отработали прицельную стрельбу по условному противнику. О проведении агрессивного мероприятия с особой гордостью отчитались представители пресс-центра командования ВСУ.

Военные с Незалежной вооружились реактивной системой залпового огня "Ураган" и отработали "боевые задачи". О своих успехах украинские бойцы рассказали на странице пресс-центра в социальной сети "Фейсбук".

Там особо отметили, что устроили пальбу именно рядом с границами Крымской республики. Мол, таким образом вояки разведали обстановку и протестировали возможности вооружения.

Также сообщается, что военнослужащие открыли огонь по условному врагу, позиции которого находились на расстоянии более 30 километров. В рамках учений был отработан быстрый сбор бойцов по тревоге, оперативное развертывание огневых позиций и наведение оружия на условные цели.

Тем временем, ситуация в украинском государстве оставляет желать лучшего. Недавно стало известно, что местный президент Владимир Зеленский начал избавляться от наиболее сильных соперников из ближайшего окружения.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость313559
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Из рогаток и пулеметов? Понятно, что жалеть эти человеческие отбросы из ВСУ никто не собирается. Накроют и испарят все стадо. Животные без мозга к людям не относятся. Но как от бешеных собак надо держаться от этого стада с гранатами подальше. И резать, не дожидаясь перетонита.
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