В МИД РФ призвали поляков остыть после нападок на "Северный поток-2"

В МИД РФ призвали поляков остыть после нападок на "Северный поток-2"
Фото: Jens Büttner / dpa / www.globallookpress.com
Пока газопровод строился, цены на топливо неоднократно менялись в разные стороны

Варшава бросается обвинениями в адрес Москвы, не заботясь о фактах. В частности, ее попытки увязать строительство "Северного потока-2" со скачком цен на газ на европейских рынках совершенно абсурдны. В МИД РФ рассчитывают, что поляки наконец остынут и прекратят бессмысленные заявления.

На днях премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в высоких ценах на газ виноват "Северный поток-2", который сейчас проходит процесс сертификации. Между тем, всем известно, что на старте этого проекта стоимость голубого топлива была совсем иной, а в прошлом году, когда "Газпром" возобновил прокладку трубы по дну Балтийского моря, мировые цены на газ уходили даже в минус. Но почему-то сейчас, когда рыночные цены пошли в верх, причиной этого стали называть новый российский газопровод.

"Нонсенс, конечно. Когда цены на газ были низкими, то не было никаких фобий, что Россия взвинчивает цены",

– отметил источник в МИД РФ, призвав "польских друзей немножко охладиться", передает РИА "Новости".

Впрочем, остыть полякам помогут погодные условия вкупе с дефицитом газа в стране. Местные жители уже высказывают властям претензии, что те отказались продлевать контракт с "Газпромом" на поставку газа, понадеявшись на газопровод Baltic Pipe. Однако запуск этой Балтийской трубы случится не ранее октября будущего года, а пока Варшава ищет источники газа на стороне.

"Почему не сообщают, что президент Дуда подписал контракт на поставки СПГ из США, который дороже российского на 30%?", - возмутились читатели польского портала Interia в ответ на восторженные рассказы властей о перспективах республики после запуска собственного газопровода. "Вся Европа покупает газ у россиян, одна Польша не хочет этого делать", – недоумевают другие. "Назло русским отморозим уши", – констатируют поляки.

Ранее стало известно, что в Польше ожидается серьезное повышение тарифов на газ и отопление. Однако даже в Европе признают, что причина скачка цен – вовсе не в России.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ
Алан
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Пусть просят дядю Сэма продать им дешёвый газ , на то они и ляхи
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