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Рост цен на энергоносители в Европе связан со множеством фактором. Российская Федерация же полностью исполняет свои обязательства в соответствии с дейтствующими договоренностями. указала представитель Министерства энергетики ФРГ Сузанне Унград.
Таким образом в ведомстве прокомментировали информационные спекуляции на тему рекордного подорожания газа на рынках ЕС. Ряд представителей в политических и аналитических кругах заявляют, что российская сторона с "Газпромом" пытаются сознательно повлиять на европейский рынок для скорейшего введения трубопровода "Северный поток – 2" в эксплуатацию.
Официальный представитель немецкого Минэнерго отметила, что существует целая совокупность причин повышения цен на сырье: холодная зима, изменения в конъюнктуре, включая азиатский регион, повышение спроса на газ и волна пожаров, прокатившаяся по Сибири.
В министерстве сообщили, что российская сторона выполняет действующие договоры, а о том, что Москва якобы пренебрегает контрактами, у Миниэнерго никакой информации нет. Ведомство следит за разворачивающимися событиями. Берлин уверен, что реакция должна последовать от рынка, но не государства.
В правительстве ФРГ же указали, что российская компания "Газпром" выполняет свои обязательства в рамках действующего договора о транзите голубого топлива, заключенного с украинской стороной.
Российский МИД уже отреагировал на обвинения Варшавы, которая пытается связать бюрократическую волокиту, в которой увяз "Северный поток – 2", со скачком цен на газ в Европе.
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