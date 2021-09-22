Фиаско по-киевски: как талибы* развернули прилетевший для эвакуации украинский самолет

Фиаско по-киевски: как талибы* развернули прилетевший для эвакуации украинский самолет
Фото: Saifurahman Safi / XinHua / www.globallookpress.com
Боевики отчитали представителей Незалежной и потребовали возвращаться назад

Съемочной группе "Базы" случайно довелось стать свидетелями провала украинской эвакуации в Афганистане. Журналисты работали 16 сентября в кабульском аэропорту, заметив кричащих "Украина" местных жителей и представителей "Талибана"*, которые суетились рядом.

Оказалось, что украинский борт вылетел в Кабул из Баку. По невыясненным причинам Киев не стал предупреждать "Талибан" о предстоящей эвакуации. При этом посольство Незалежной спешно подготовило документы минимум для 150 афганцев, сформировав соответствующие списки и создав группу в мессенджере. Там дипломаты предупредили новоявленных соотечественников о необходимости приехать в аэропорт в назначенную дату, сообщив, что всех заберет автобус.

Дипломаты заранее наказали эвакуируемым, что при расспросе талибов нужно ответить, что те летят в один из городов Афганистана (так как в стране международные рейсы, в отличие от внутренних, закрыты). Однако ситуация развернулась не по плану.

Взволнованные афганцы не только решили включить в списки своих родственников, у которых соответствующих документов не было, но и принялись громко кричать в аэропорту "Украина", чем привлекли внимание талибов, передает "Общественная служба новостей".

Последние внимательно расспросили пассажиров, доложив старшему о ситуации. Тот обратился к борту с вопросом, не собирается ли самолет кого-то вывозить. Лишь после этого украинцы решили напрямую договориться с "Талибаном", который наотрез отказался идти навстречу, озвучив в ультимативной форме предложение развернуть борт. Талибы не только не разрешили никому выйти из самолета, но и отругали представителей Незалежной, посоветовав поступать как все остальные страны: привезти в Афганистан гумпомощь и лишь после этого заниматься эвакуацией сограждан.

Украинские СМИ же настаивают на том, что 16 сентября самолет вернулся пустым из-за наличия поддельных документов у несостоявшихся пассажиров.

*запрещенная в России организация
Источник: Baza ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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