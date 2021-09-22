Сенаторы освистали главу Минобороны Франции после заявления о скандале с подлодками - видео

Сенаторы освистали главу Минобороны Франции после заявления о скандале с подлодками - видео
Флоранс Парли. Фото: Alexis Sciard via www.imago-imag / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Министр не смогла убедить парламентариев

Глава Минобороны Франции Флоранс Парли на сегодняшнем заседании сената попыталась оправдаться перед депутатами, почему ее ведомство оказалось не в курсе создания сделки AUKUS – оборонного соглашения между США, Великобританией и Австралией, лишившей Париж многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство подлодок.

Сначала министр указала на то, что нынешнее поведение Вашингтона в отношении договора по субмаринам говорит об отсутствии политического диалога внутри Североатлантического альянса, передает РИА Новости". Она отметила, что Париж уже на протяжении многих месяцев констатирует данный факт.

Одновременно мадам Парли призывает власти страны не выходить из блока.

"Какие выводы нам нужно сделать после этой ситуации? Выйти из НАТО, хлопнув дверь? Не думаю", – подчеркнула министр.

Объясняя парламентариям, как французское оборонное ведомство угодило в такую ситуацию с подлодками, она заявила, что ничего не предвещало беды. По ее словам, еще в конце августа Канберра подтверждала важность контракта по субмаринам.

Однако доводы мадам Парли не убедили сенаторов. Они встретили пояснения министра гулом негодования, некоторые призвали провести парламентское расследование.


Судя по всему, скандал вокруг создания альянса AUKUS и отказа Австралии от строительства подлодок у французской Naval Group набирает обороты. Но если не считать отзыва Парижем послов из Вашингтона и Канберры, пока идет лишь словесная перепалка между членами НАТО.

В частности, сегодня премьер-министр Британии Борис Джонсон с издевкой призвал президента Франции Эммануэля Макрона прекратить истерить.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Настоящий ОДЕССИТ
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Погавкают и пойдут опять лизать ....у пиндосам.
Гость312643
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Бумеранг за Мистрали вернулся !!!!
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