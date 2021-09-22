СМИ расшифровали сигнал Эрдогана Путину перед встречей в Москве

СМИ расшифровали сигнал Эрдогана Путину перед встречей в Москве
Фото: PKremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анкара демонстрирует готовность противостоять Москве, считают журналисты

Анкара решила расширить военный контингент в сирийской провинции Идлиб перед встречей президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с его российским коллегой Владимиром Путиным. Тем самым, считает Bloomberg, турецкая сторона показывает свою готовность к столкновениям с отрядами сирийской армии и военных армии РФ на территории арабской республики.

По информации источника, решение принято на фоне информации о подготовке Москвы и Дамаска к предстоящему штурму Идлиба для установления контроля над трассой М4, которая проходит в провинции.

По неофициальным данным, с начала сентября в Сирии погибли семеро турецких военнослужащих, многие были ранены. Официальная Анкара опасается, что попытка армии САР взять под контролем Идлиб якобы приведет к новым потокам нелегалов на границе. А в политических кругах власти Турции подвергаются критике за большие затраты на прием мигрантов.

Как пишет Bloomberg, ситуация в Сирии в целом остается неизменной с марта 2020 года, когда Москва и Анкара достигли соглашения, положившего окончание военного конфликта между турецкой и сирийской армиями. Правительство Башара Асада нацелено на победу в гражданской войне, при этом на недавней встрече с президентом Сирии Путин заявил, что главной проблемой арабской республики остаются иностранные войска.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил позднее, что власти не потерпят новой волны беженцев после убийства трех турецких военослужащих в Идлибе. Министр также отверг критику главы российского МИД Сергея Лаврова, который заявил, что коллеги не выполняют обязательств по отделению радикальных элементов от остальных противников официального Дамаска в указанной провинции.

Напомним, переговоры между президентами РФ и Турции состоятся 29 сентября в Сочи.

Источник: Bloomberg
Егор МАЛКОВ

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Гость313635
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314378,Так не годится,тогда они купят "Пэтриоты"...
Гость 320917
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само по себе были, молчали тихо в тряпочку ,а сейчас типо нато.. а нато дело такое, за дальних членов сильно не вписывается. Когда жареным пахнет, оно находит причины для скорейшего съе, ания
Гость313645
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"турецкая сторона показывает свою готовность к столкновениям с отрядами ... военных армии РФ" -
Думаю, на этот раз туркобесов точно отжанжибарят...
Гость314378
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оставить его без с-400. пусть дальше сигналы подает
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