На фоне непризнания полуострова российской территорией турецкому лидеру напомнили об оккупированной части Кипра

Президент Турции Тайип Эрдоган своими заявлениями об "аннексии" Крыма и непризнании его российским продемонстрировал неоосманские устремления Анкары. Также в речи турка прозвучал ряд противоречий. С таким комментарием выступил бывший первый заместитель главы Минобороны Греции, член партии "Народное единство" ("Лаики энотита"), зампредседателя международной ассоциации "Друзья Крыма" Костас Исихос.

По его словам, турецкому лидеру "было трудно скрывать свою неоосманскую мечту". Он привел два примера противоречивых высказываний Эрдогана, прозвучавший накануне в стенах Генассамблеи ООН.

Первое касалось темы Эгейского моря и проблемах Турции с Грецией, которые, по мнению главы Республики, должны решаться на двусторонней основе и в диалоге с Афинами.

"Это ошибка, потому что если кто-то обращается к международному праву, то международное право воплощается через конкретные органы. Мы говорим не только об ООН, но и о суде в Гааге. И только через призму международного права решаются проблемы между соседями", – подчеркнул в беседе с РИА "Новости" Исихос.

Второй противоречивый тезис со стороны турецкого лидера имел отношение к Кипру. Греческий политик указал на тот факт, что Эрдогана в Нью-Йорке сопровождал руководитель "псевдогосударства, оккупированного Северного Кипра Эрсин Татар. Последнего турок привел в здание ООН, но ему не позволили выступил на Генассамблее, как того хотел Эрдоган.

"Это невозможно, потому что оккупированная часть Кипра не признана в мире ни одной страной, кроме Турции", – указал грек.

По его мнению, высказывания Эрдогана по Крыму совпали с агрессивной риторикой президента Украины Владимира Зеленского. Сейчас Анкара и Киев находятся в периоде тесного сотрудничества, что видно по военным поставкам в Незалежную. Таким образом турецкая сторона будет "эксплуатировать мечту Зеленского о НАТО и Западе", считает политик.

В свою очередь, Анкара в колоде альянса является "исламской картой", которую Североатлантический блок и будет разыгрывать.

Ранее в притязаниях на Крым Эрдогана заподозрил ученый-востоковед Евгений Сатановский. Он также полагает, что турок мечтает построить новую Османскую империю, поэтому и не признает полуостров российской территорией.

