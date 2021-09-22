Байден договорился с Макроном о возвращении французского посла в США

Страны готовятся к визиту американского лидера в Европу

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил по телефону с американским лидером Джо Байденом последствия решения по разрыву контракта в рамках программы по строительству подлодок, инициированного в одностороннем порядке Австралией. 

В администрации президента Соединенных Штатов сообщили, что посол Франции вернется на следующей неделе в Вашингтон, после чего приступит к "интенсивной деятельности с высокопоставленными лицами США".

Вместе с тем лидеры двух стран решили приступить к углубленным консультациям по вопросам, имеющим стратегическое значение для Франции и Европейского союза.

Как отметили в Елисейском дворце, лидеры встретятся в Европе в конце октября, чтобы сохранить динамику намеченного процесса.

Источник: Елисейский дворец ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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