Страны готовятся к визиту американского лидера в Европу

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил по телефону с американским лидером Джо Байденом последствия решения по разрыву контракта в рамках программы по строительству подлодок, инициированного в одностороннем порядке Австралией.

В администрации президента Соединенных Штатов сообщили, что посол Франции вернется на следующей неделе в Вашингтон, после чего приступит к "интенсивной деятельности с высокопоставленными лицами США".

Вместе с тем лидеры двух стран решили приступить к углубленным консультациям по вопросам, имеющим стратегическое значение для Франции и Европейского союза.

Как отметили в Елисейском дворце, лидеры встретятся в Европе в конце октября, чтобы сохранить динамику намеченного процесса.