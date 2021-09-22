Судьба запуска "Северного потока-2" оказалась в руках у поляков

Судьба запуска "Северного потока-2" оказалась в руках у поляков
Фото: Jens Büttner / ZB / www.globallookpress.com
Варшава намерена не допустить к работе газопровод без разделения собственности Nord Stream 2 AG

Польская нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В заявлении подчеркивается, что польская сторона намерена доказать, что компания Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит.

"Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставило PGNiG и ее немецкой дочерней компании PGNiG Supply & Trading GmbH право участия в процедурах сертификации для "Северного потока – 2", – говорится в сообщении.

Президент правления регулятора Павел Маевский уже заявил, что Nord Stream 2 AG не соответствует формальным и существенным требованиям для сертификации. Поляки намерены все сделать, чтобы "СП-2" не смог избежать применения требований разделения собственности, доступа третьих сторон и прозрачных тарифов, которые учитывают стоимость всего трубопровода.

Варшава предупреждает, что ввод "Северного потока-2" в эксплуатацию до получения окончательного решения о сертификации будет являться нарушением законодательства Германии и ЕС. Работа газопровода без этого документаприведет к "дискриминации других энергетических компаний и искажению конкуренции на внутреннем рынке газа".

"По этой причине PGNiG SA и PST GmbH оставляют за собой право использовать все правовые меры для противодействия подобному поведению Nord Stream 2 AG", – резюмировал польский регулятор.

Напомним, работы по сертификации новой российской газовой магистрали начались 8 сентября.

Судя по грозным заявлениям со стороны PGNiG, запуск "СП-2" может затянуться на долгие месяцы, а Европе грозит "победоносный" рост цен на голубое топливо в наступающую зиму. Причем страдать будут и в Польше тоже. Но в этом "виновата", самой собой, в глазах Запада снова будет Москва.

Источник: PGNiG ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость311544
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Пшеки всегда ищут щель, если не в полу, то в ж.....
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