Лавров переговорил с новой главой британского МИД с глазу на глаз после обвинений по Скрипалям

Лавров переговорил с новой главой британского МИД с глазу на глаз после обвинений по Скрипалям
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Встреча состоялась впервые после назначения Трасс

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН побеседовал с возглавившей британское внешнеполитическое ведомство Элизабет Трасс. Встреча после ее назначения произошла впервые, переговоры состоялись на довольно неприятном фоне – британцы вновь выступили с обвинениями российской стороны в "отравлении" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как отмечают СМИ, Лавров говорил с Трасс с глазу на глаз. Напомним, она заняла пост министра иностранных дел после скандала вокруг Доминика Рааба. Он был в отпуске во время кризиса в Афганистане и был вынужден покинуть свое место после шквала критики относительно своих действий.

На днях лондонская прокуратура объявила о третьем подозреваемом в деле Скрипалей. Им якобы оказался еще один "сотрудник ГРУ", Денис Сергеево. В Британии он находился под именем Сергея Федотова. Подробности о новых обвинениях в адрес России по инциденту в Солсбери – в нашем материале.

Как напоминает RT, сейчас Лавров находится в Нью-Йорке, где проходит Генассамблея ООН.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Бункерный Дед-Бидон
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Гость313645
"Лавров переговорил с новой главой британского МИД с глазу на глаз после обвинений по Скрипалям" -
Надеюсь, что он сказал ей свою коронную фразу - дебилы, бладь!
<цензура> а ю ту факин лэкчу ми?1
Гость313645
Пожаловаться Ответить
"Лавров переговорил с новой главой британского МИД с глазу на глаз после обвинений по Скрипалям" -
Надеюсь, что он сказал ей свою коронную фразу - дебилы, бладь!
1
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