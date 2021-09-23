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Российский министр
иностранных дел Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН побеседовал с
возглавившей британское внешнеполитическое ведомство Элизабет Трасс. Встреча после
ее назначения произошла впервые, переговоры состоялись на довольно неприятном
фоне – британцы вновь выступили с обвинениями российской стороны в "отравлении"
бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Как отмечают СМИ, Лавров говорил с Трасс с глазу на глаз. Напомним, она заняла пост министра иностранных дел после скандала вокруг Доминика Рааба. Он был в отпуске во время кризиса в Афганистане и был вынужден покинуть свое место после шквала критики относительно своих действий.
На днях лондонская прокуратура объявила о третьем подозреваемом в деле Скрипалей. Им якобы оказался еще один "сотрудник ГРУ", Денис Сергеево. В Британии он находился под именем Сергея Федотова. Подробности о новых обвинениях в адрес России по инциденту в Солсбери – в нашем материале.
Как напоминает RT, сейчас Лавров находится в Нью-Йорке, где проходит Генассамблея ООН.
Пока газопровод строился, цены на топливо неоднократно менялись в разные стороны
Министр не смогла убедить парламентариев
Надеюсь, что он сказал ей свою коронную фразу - дебилы, бладь!