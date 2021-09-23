Слова президента расходятся с поступками

Повышенное внимание турецкого лидера Реджепа Эрдогана к Украине, в особенности, к крымскому вопросу настораживает многих экспертов. Велика вероятность, что президент преследует свои интересы, однако делает вид, что поддерживает Незалежную. Например, по мнению местного депутата Олега Волошина, Эрдоган ни капли не уважает украинское государство.



Парламентарий Верховной рады обратил внимание на странные поступки турецкого главнокомандующего. Эрдоган не раз устно поддерживал Незалежную и заявлял о необходимости отстаивать ее территориальную целостность, в частности, имея в виду Крым. Однако предпринимать реальные шаги в этом вопросе лидер турков явно не намерен.

Волошин напомнил, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба бил себя пяткой в грудь и уверял, что Эрдоган обязательно прилетит на саммит "Крымская платформа", так как дал слово побывать на данном мероприятии. Однако всем известно, что турецкого президента на саммите не было. При этом главнокомандующий Турции даже не посчитал необходимым объяснить свое отсутствие.

По мнению Волошина, такие действия Эрдогана говорят о его реальной позиции по Незалежной. Высокопоставленный турок с пренебрежением относится к этому государству, однако не против использовать его в своих корыстных интересах, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".

К слову, недавно опытный эксперт Евгений Сатановский объявил, что глава Турции желает включить Крым в состав возглавляемого им государства.