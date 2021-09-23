Глава российской разведки объяснил истинную цель очередного скандала с делом Скрипалей

Глава российской разведки объяснил истинную цель очередного скандала с делом Скрипалей
Сергей Нарышкин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Страны НАТО продолжают отвлекать внимание от своих внутренних проблем

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин оценил слова Скотленд-Ярда о том, что в деле Скрипалей неожиданно появился третий подозреваемый. 

Глава россиийской разведки уверен, что очередной скандал – это очередная попытка стран НАТО отвлечь внимание от своего позорного бегства из Афганистана. 

"На мой взгляд, это попытка очередной ложью прикрыть или поддержать ложь предыдущую", 

– уточнил Нарышкин. 

Он также обратил внимание на предшествующие выдвижению обвинения событиям. Незадолго до того, как заявить о причастности представителя ГРУ Дениса Сергеева к отравлению Скрипалей, США вывели войска из Афганистана. Не исключено, что союзники американцев по Североатлантическому альянсу решили таким образом отвлечь внимание общественности от того факта, что НАТО больше не может осуществлять одну из своих основных функций – поддержание безопасности в определенных регионах. 

Напомним, что хотя с момента отравления Сергея и Юлии Скрипалей прошло три года, британцы продолжают вести расследование этого нашумевшего дела. Так, накануне стало известно, что было выдвинуто официальное обвинение третьему россиянину –  генералу ГРУ Денису Сергееву, который действовал под именем "Сергей Федотов". 

Позже британская полиция по борьбе с терроризмом рассказала как Сергеев якобы участовал в совершении преступения. В ответ на это Россия попросила предоставить доступ к официальным материалам расследования. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость311476
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Нет, ребята. Вы облажались и по крупному. И нет никакой русофобии- просто вас спалили
Настоящий ОДЕССИТ
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А я обратил внимание на то, что после позора Франции, сразу же появился еще один "Петров". Пытаются задурить общественность своей ложью.
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