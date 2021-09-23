"Боремся вместе с поляками": на Украине поделились успехами в торможении "Северного потока – 2"

"Боремся вместе с поляками": на Украине поделились успехами в торможении "Северного потока – 2"
Фото: Stefan Sauer / dpa / www.globallookpress.com
Киев продолжает вставлять палки в колеса нашему трубопроводу

Российская газовая магистраль "Северный поток – 2" до сих пор остается обьектом проявления агрессивности со стороны ряда европейских государств. Также в антироссийском ключе постоянно высказывается Украина. Разумеется, незалежных очень радуют любые проволочки с запуском новых энергетических коммуникаций.

Успехами на этом поприще похвастался глава украинского энергогиганта "Нафтогаз" Юрий Витренко. Бизнесмена с Незалежной весьма порадовало, что в процедуру сертификации оператора нашего трубопровода сумели влезть поляки. Их нефтегазовое предприятие PGNiG станет одним из членов комиссии, которая будет рассматривать данное дело.

Витренко подчеркнул, что Польша стоит на четких антироссийских позициях в этом вопросе, что полностью устраивает украинское государство. По мнению высокопоставленного незалежного, Киев и Варшава рука об руку противостоят балтийской газовой магистрали.

"Мы совместно боремся против газопровода", – похвастался Витренко едиными с поляками взглядами на "Северный поток – 2".

По мнению главы "Нафтогаза" такое положение дел приведет к серьезной отсрочке введения в эксплуатацию трубопровода. Он указал, что в ближайшее время шансы на запуск коммуникаций в коммерческом режиме "не такие уж и высокие".

Напомним, представители Польши сразу объявили, что их компания займется борьбой с оператором трубопровода.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ГЧ
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Чем больше и дольше Украина, Польша и США будут тормозить СП-2, тем будут выше цены на газ для жителей Европы и Украины и тем больше будет прибыть Газпрома и российского бюджета!
В связи с этим, можно пожелать только удачи им! :))))))
Дуркаина все
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Героические воины РККА писали на стенах "умираю, но не сдаюсь". Рагульский вариант "замерзаю, заморожу своего хозяина, заставлю его сократить производство и понести убытки, но при этом буду за десятерых орать, что я его защищаю и он мне должен денег". Эти убожества думают, что в ЕС никто ничего не замечает.
Дуркаина все
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И это нелепое территориальное образование называет себя щитом Европы, которую собирается заморозить. Хорош щит, только рагулям такое могло прийти в дупы, которыми они пользуются вместо голов. В ЕС уже давно поняли с кем связались, теперь не знают как от них отделаться.
Настоящий ОДЕССИТ
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Убогие борцы, скоро охладеете к газу)
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