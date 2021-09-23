Киев продолжает вставлять палки в колеса нашему трубопроводу

Российская газовая магистраль "Северный поток – 2" до сих пор остается обьектом проявления агрессивности со стороны ряда европейских государств. Также в антироссийском ключе постоянно высказывается Украина. Разумеется, незалежных очень радуют любые проволочки с запуском новых энергетических коммуникаций.



Успехами на этом поприще похвастался глава украинского энергогиганта "Нафтогаз" Юрий Витренко. Бизнесмена с Незалежной весьма порадовало, что в процедуру сертификации оператора нашего трубопровода сумели влезть поляки. Их нефтегазовое предприятие PGNiG станет одним из членов комиссии, которая будет рассматривать данное дело.

Витренко подчеркнул, что Польша стоит на четких антироссийских позициях в этом вопросе, что полностью устраивает украинское государство. По мнению высокопоставленного незалежного, Киев и Варшава рука об руку противостоят балтийской газовой магистрали.

"Мы совместно боремся против газопровода", – похвастался Витренко едиными с поляками взглядами на "Северный поток – 2".

По мнению главы "Нафтогаза" такое положение дел приведет к серьезной отсрочке введения в эксплуатацию трубопровода. Он указал, что в ближайшее время шансы на запуск коммуникаций в коммерческом режиме "не такие уж и высокие".

Напомним, представители Польши сразу объявили, что их компания займется борьбой с оператором трубопровода.