В Совфеде заявили о дискриминации российских дипломатов в ПАСЕ

В Совфеде заявили о дискриминации российских дипломатов в ПАСЕ
Фото: Council of Europe Parliamentary / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Делегация не сможет свободно перемещаться по Страсбургу

В скором времени, 27 сентября, стартует осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Однако у российских дипломатов не будет возможности свободно перемещаться по Страсбургу. Виной тому "Спутник V".

Член делегации Совфеда Владимир Круглый сообщил, что уведомление об этом получили все представители РФ на ПАСЕ. Объяснили в Европе это тем, что Россия находится в так называемой красной зоне, а привиты делегаты "Спутником V", который еще не получил одобрения Всемирной организации здравоохранения. По этой причине российские представители смогут перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской Ассамблеи. 

Примечательно, что привитым Pfizer делегатам из Турции, которая тоже находится в "красной зоне", или украинским дипломатам, столкнуться с ограничениями не придется. 

"Как-то это все выглядит не очень", 

– отметил Круглый. 

Заслуженный врач также указал на то, что ВОЗ не торопится регистрировать российскую вакцину, хотя РФ уже предоставила организации все необходимые для этого документы, а представители побывали на производстве. По мнению Круглого, в таком отношении прослеживается определенная дискриминация страны.

Ранее Аргентина опубликовала данные о побочных эффектах у привитых "Спутником V". 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость311188
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Гость311476
Вас никто и не держит. Пестуйте на все 4 стороны.
Да ладно. Когда собирались уходить столько воя было )))). Тот кто выведет страну из этих горе организаций, тот заработает очки на следующих выборах. Кроме овна в наш адрес там никакого конструктива. А т.к. за это ещё платить приходится, то уж извольте, ешьте сами...
Гость312018
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А европейские дипломаты, привитые не Спутником-<цензура>, а не одобренной в РФ вакциной, могут (пока ещё) передвигаться спокойно по городам РФ? А не стоит ли оперативно перенять у них пример в данном вопросе?
гость
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Поклонник Сталина
Святая троица Путин, Лавров, Захарова это труппппа циркачей которым нравится унижение, эти садомазо и формулировки используют как девоты типпа некоторые лица, некоторые наши партнеры итп. Какие <цензура> партнёры?? Дорогие садомазо правители это ОППОНЕНТЫ которые имеют вас во все отверстия без вазелина! Вызывает презрение беспомощность и инфантильность российского мида, российская дипломатия полностью деградировала и способна только на хамство в отношении собственных граждан и их унижение при прохождении стандартных процедур типа продления или замены загран паспорта. Одним словом быдло .....
не не,ты насральный.
гость
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ето конечно прямая не скрытая наглая дискриминация дипломатов РОССИИ,надо смотреть с точки расположения международных институций.Все ОНИ находятся у "демократизаторов мираСВЕТОЧЕЙ ихних ЦЕННОСТЕЙ"ведь ето однополярно и хамы диктуют ВЫДУМАННЫЕ ДУРАЦКИЕ ихние УСЛОВИЯ до бесконечности?!Или место нахождения институций менять(РоссииКитаеИндииБразилии)те на территория не зависимых стран или выходить с организаций подконтрольных амерам и их вассалам и создовать анологичные со странами мира!Другово с ушлёпками дела не получится,они пошли по безпределу.Как то так реалии.Так всюдуодевай маску и посещай
Я
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"у российских дипломатов не будет возможности свободно перемещаться по Страсбургу"
Терпилы другого не заслуживают.
Поклонник Сталина
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Святая троица Путин, Лавров, Захарова это труппппа циркачей которым нравится унижение, эти садомазо и формулировки используют как девоты типпа некоторые лица, некоторые наши партнеры итп. Какие <цензура> партнёры?? Дорогие садомазо правители это ОППОНЕНТЫ которые имеют вас во все отверстия без вазелина! Вызывает презрение беспомощность и инфантильность российского мида, российская дипломатия полностью деградировала и способна только на хамство в отношении собственных граждан и их унижение при прохождении стандартных процедур типа продления или замены загран паспорта. Одним словом быдло .....
Гость311476
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Вас никто и не держит. Пестуйте на все 4 стороны.
Гость311188
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Пора с этой организацией завершать сотрудничество. Пусть там хохлы и ляхи будут "светочами демократии". Я не знаю за кой хрен мы там сидим и что-то доказываем.
Гость314571
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Давно пора покинуть эту никчемную и ничего не значащую говорильню. Заодно, и денег еще сэкономить на взносах.
Настоящий ОДЕССИТ
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Не понимаю. Почему Россия терпит издевательства от какого-то пасе. Выходите, все равно эти козлы будут издеваться над российскими дипломатами.
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