Президент Польши заговорил об ухудшении отношений с США и оконфузился

Президент Польши заговорил об ухудшении отношений с США и оконфузился
Анджей Дуда. Фото: R4924_italyphotopress via www.im / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Свою оговорку польский лидер даже не заметил

Во время нахождения на Генассамблее ООН, президент Польши Анджей Дуда решил затронуть вопрос ухудшения отношений с США. Правда, давая интервью журналистам, польский лидер допустил серьезную оговорку, назвав Джо Байдена именем его предшественника. 

Пытаясь проанализировать происходящее в отношениях Варшавы и Вашингтона, Дуда предположил, что у текущей администрации немало внутренних проблем, которые требуют срочного решения. Правда, по мнению польского лидера, президентом в Соединенных Штатах по-прежнему является Дональд Трамп, пишет телеканал "360"

"В настоящее время у администрации президента Дональда Трампа много проблем, например ситуация в Афганистане", 

– поделился своими мыслями Дуда, добавив, что это более насущные проблемы, чем улучшение двусторонних отношений с Польшей. 

Такая ошибка не осталась без внимания пользователей Сети. Так, Марчин Тык в своем "Твиттере" отметил, что президент, как и всегда, умеет неприятно удивить. 

"Для него президент США по-прежнему Дональд Трамп. Возможно, именно поэтому у него нет приглашения из Вашингтона? Жесть!"

– заключил Тык, комментируя провал Дуды в Нью-Йорке. 

Ранее президент Польши оскорбил Ангелу Меркель, отказав ей во встрече во время прощального тура канцлера. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

В МИД РФ призвали поляков остыть после нападок на "Северный поток-2"

Пока газопровод строился, цены на топливо неоднократно менялись в разные стороны

Сенаторы освистали главу Минобороны Франции после заявления о скандале с подлодками - видео

Министр не смогла убедить парламентариев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей