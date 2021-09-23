Теоретически саммит вполне может состояться

На протяжении долгого времени украинская сторона наращивает шумиху вокруг якобы готовности лидера незалежных Владимира Зеленского с глазу на глаз встретиться с нашим президентом Владимиром Путиным. Комментарий по этому поводу дали в Кремле.



Официальный представитель администрации президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что для решения о проведении саммита необходимо сперва выяснить, о чем первые лица двух государств могут побеседовать.

Когда будет определена повестка высокостатусного рандеву, и оба лидера окажутся готовы к встрече, она вполне может состояться, передает слова Пескова РИА "Новости".

Тем временем, офис украинского президента призвал местных вояк готовиться к наступлению на Донбасс. Осуществить нападение хотят в случае, если наш главнокомандующий переболеет.