Польша стала инструментом США в давлении на "Северный поток-2" - эксперт

Польша стала инструментом США в давлении на "Северный поток-2" - эксперт
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Планы по затягиванию сертификации балтийского газопровода могут ударить по самой Варшаве

Польская госкомпания PGNiG, получившая право участвовать в сертификации "Северного потока-2", будет делать все, чтобы затормозить процесс запуска газопровода в угоду США. Однако такие действия Варшавы не иначе как абсурдными назвать нельзя, поскольку это бьет бумерангом по самим полякам.

С таким мнением и прогнозом выступил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он полагает, что PGNiG будет затягивать сертификацию, "задавая "Газпрому" вопросы и требуя дополнительных документов и разъяснений по ним" в попытке найти изъяны соответствия газопровода и компании-оператора всем требованиям и нормам новой Третьей энергетической директивы ЕС. Тем самым, Польша покажет США свою лояльность в обмен на какие-нибудь "плюшки" в двусторонних отношениях, заметил специалист.

Проблема в том, что с точки зрения экономики такое затягивание запуска балтийской магистрали невыгодно Варшаве.

"Польша даже в контракте с "Газпромом" имеет привязку к стоимости газа на спотовых рынках. А чем дольше простаивает "Северный поток – 2", тем дольше сохраняется высокая цена на газ – 800-900 долларов за тысячу кубометров. Так что поляки сами от этого страдают", – сказал "Взгляду" Юшков.

Также, напомнил он, поляки закупают часть российского голубого топлива у немцев через виртуальный реверс по рыночным ценам, а это очень дорого.

"Выходит, что Варшава ведет абсурдную деятельность. Но политически все логично: Польша выступает как главный союзник США в Европе, а поскольку Вашингтон против этого газопровода, то Варшава действует как американский инструмент давления на него", – подчеркнул эксперт.

Кроме того он не исключил, что в процесс сертификации нашей трубы попытается впрячься и украинский "Нафтогаз", если у его представителей хватит профессионализма собрать необходимые для этого документы.

Напомним, накануне польский нефтегазовый регулятор сообщил, что ему выдали разрешение на участие в работах по сертификации газопровода. В компании уже сразу заявили, что все сделают, чтобы "СП-2" не смог избежать применения требований разделения собственности, доступа третьих сторон и прозрачных тарифов, которые учитывают стоимость всего трубопровода.

На берегах Днепра данному ходу событий выразили удовлетворение. Глава "Нафтогаз" Юрий Витренко увидел в этом явный признак того, что "Северный поток-2" в ближайшее время не сможет начать работу.

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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