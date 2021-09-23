Лидеру Незалежной припомнил гонения на журналистов и политических оппонентов

Все, что президент Украины Владимир Зеленский сказал с трибуны ООН в отношении Москвы, нужно отнести к самому Киеву. На это указал сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

Выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Зеленский обвинил российские власти в том, что они не выполняют собственные же призывы к сохранению существующей международной правовой системы и свободы слова. Он предупредил, что это может привести к потере равноправия и демократии.

По мнению Цекова, это предупреждение Зеленский должен адресовать себе в первую очередь:

"Сейчас он как раз использует силу и действует неправовыми методами. Известно, что он закрывает телеканалы, устраивает внесудебные расправы над политиками, отбирает собственность, фактически возглавляет украинских националистов и выполняет все их пожелания",

– высказался сенатор в комментарии "Ленте.ру". Он добавил, что таких людей как Зеленский вообще нельзя пускать во власть, поскольку он не умеет воспринимать разные точки зрения и уже привел украинское общество к расколу по культурно-национальному принципу.

Ранее президента Украины упрекнули за то, что он с делегацией совершает уже второй визит за океан в течение месяца. Изначально это оправдывалось тем, что на полях Генассамблеи могут пройти двусторонние переговоры Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Однако делегацию РФ в Нью-Йорке возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. А в Кремле пока не увидели повода для встречи двух президентов.