Кулеба потребовал от ООН объяснить отсутствие на "Крымской платформе"

Кулеба потребовал от ООН объяснить отсутствие на "Крымской платформе"
Дмитрий Кулеба. Фото: Olena Khudiakova/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Глава дипломатии напомнил, что является представителем "страны-основателя" международной организации

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во время рабочего визита в Нью-Йорк, что желает услышать подробные объяснения от Организации Объединенных Наций, предствители которой отсутствовали на "Крымской платформе".

Глава внешнеполитического ведомства указал, что украинская сторона до сих пор не получила разъяснений по этому вопросу, хотя и услышала в свой адрес "поддержку территориальной целостности".

"Однако вопрос по привлечению ООН на практике к вопросам, которые связаны с Крымом, сейчас остается открытым...Желаю, как министр, представитель страны-основателя ООН, услышать четкий ответ: почему не участвовали в "Крымской платформе"? Пока что я ответа не услышал", – сообщил Кулеба, отвечая на вопрос журналистки.

Министр привел в пример такие организации как Североатлантический альянс, Совет Европы и ГУАМ, представители которых были на саммите.

Украинский МИД уже выражал свои претензии к ООН за отсутствие представительства на "Крымской платформе", которая состоялась в конце августа по инициативе Киева. Во время брифинга Кулеба выразил уверенность, что отказ со стороны международной организации заключался в политических причинах. Глава украинской дипломатии также пообещал провести с ООН "воспитательную работу".

Ранее в МИД Украины заявляли, что президенту Зеленскому, прилетевшему на сессию ООН в Нью-Йорк, предстоит решить государственные вопросы в условиях очень плотного рабочего графика: министр сообщил, что программа лидера расписана "буквально по минутам".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

М
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выдать ему печенюшку.погладить по кастрюльке и отправить в свою резервацию со словами,бог,бог подаст...
Гость311425
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Номинально вроде как страна основатель, но тогда должны взять на себя обязательства по СССР, а они открестились и вообще у них была оккупация. А если так, то они являются Украиной Бандеры, а не СССР. То есть они не сторона победитель, а сторона проигравшая вторую мировую войну. И не являются страной основателем ООН.
Гость310168
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После этих требований он топнул ножкой и громко испортил воздух.
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