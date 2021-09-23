Глава дипломатии напомнил, что является представителем "страны-основателя" международной организации

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во время рабочего визита в Нью-Йорк, что желает услышать подробные объяснения от Организации Объединенных Наций, предствители которой отсутствовали на "Крымской платформе".

Глава внешнеполитического ведомства указал, что украинская сторона до сих пор не получила разъяснений по этому вопросу, хотя и услышала в свой адрес "поддержку территориальной целостности".

"Однако вопрос по привлечению ООН на практике к вопросам, которые связаны с Крымом, сейчас остается открытым...Желаю, как министр, представитель страны-основателя ООН, услышать четкий ответ: почему не участвовали в "Крымской платформе"? Пока что я ответа не услышал", – сообщил Кулеба, отвечая на вопрос журналистки.

Министр привел в пример такие организации как Североатлантический альянс, Совет Европы и ГУАМ, представители которых были на саммите.

Украинский МИД уже выражал свои претензии к ООН за отсутствие представительства на "Крымской платформе", которая состоялась в конце августа по инициативе Киева. Во время брифинга Кулеба выразил уверенность, что отказ со стороны международной организации заключался в политических причинах. Глава украинской дипломатии также пообещал провести с ООН "воспитательную работу".

Ранее в МИД Украины заявляли, что президенту Зеленскому, прилетевшему на сессию ООН в Нью-Йорк, предстоит решить государственные вопросы в условиях очень плотного рабочего графика: министр сообщил, что программа лидера расписана "буквально по минутам".