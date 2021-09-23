Украинские депутаты призывали Лукашенко навести порядок в Раде

Украинские депутаты призывали Лукашенко навести порядок в Раде
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
На Украине приняли скандальный документ об деолигархизации

Депутаты Верховной рады на сегодняшнем заседании бурно, шумно и весело приняли закон об олигархах. В какой-то момент в зале начали скандировать "Диктатура!" и "Лукашенко!". Соответствующие видеоролики заполонили соцсети.

На кадрах можно увидеть, как представители фракции "Европейская солидарность", лидером которой является экс-президент страны Петр Порошенко, Ирина Геращенко и Николай Княжицкий попытались протестовать против того, что парламент не стал рассматривать поданные поправки к документу.

Соратники "шоколадного короля" Всея Незалежной подошли к креслу первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука, представляющего пропрезидентскую фракцию "Слуга народа", и начали кричать "Лукашенко!"

"Он не придет, он в другой стране. Это вам туда, к Шевченко", – со смехом заметил Стефанчук.

Сам изгнанный ранее из "Слуг народа" нардеп Евгений Шевченко не преминул возможностью отреагировать на данный эпизод в своем телеграм-канале.

"Депутаты зовут президента Лукашенко навести порядок в зале. Видать без Батька на Украине никак не обойтись. Придется снова к нему в гости съездить", – с сарказмом написал Шевченко.

Кстати, на "зов" украинцев также обратили внимание и в Минске.


Отметим, Рада приняла президентский законопроект о предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов на политическую и экономическую жизнь соборной. За документ проголосовали 279 нардепов.

Как сообщает УНИАН, парламентарии рассмотрели всего лишь 13 поправок из поданных 1 тыс. 270. Закон, в частности, определяет, кто именно является в Незалежной олигархом. Кроме того, у него есть срок "годности" – 10 лет со дня его введения в действие.

Лидер нации Владимир Зеленский уже поблагодарил Раду за принятие документа и выразил надежду, что теперь страна получила исторический шанс "на построение цивилизованных и чистых отношений между крупным бизнесом и государством".

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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