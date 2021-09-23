Заявлениями о Крыме Эрдоган пытается угодить Вашингтону

Заявлениями о Крыме Эрдоган пытается угодить Вашингтону
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Турецкий лидер активно ищет деньги на Западе для возможных досрочных выборов в стране

В Турции раскусили заявления президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании Крыма российской территорией и об "аннексии" полуострова желанием угодить Вашингтону.

В публикации местной газеты Cumhuriyet отмечается, что последние высказывания лидера нации по вопросу принадлежности Крыма выдают желание Анкары стать "стратегическим партнером" Вашингтона. Причем позиция Эрдогана продиктована национальными интересами США, а вовсе не Турции.

Между тем, подчеркивается в статье, стремления двух стран не совпадают. Так, американцы хотят беспрепятственно заходить в Черное море в обход Конвенции Монтре, закрепиться в регионе, сделать черноморскую акваторию "озером НАТО" и тем самым потеснить Россию. Однако интерес Анкары состоит в том, чтобы Черное море оставалось морем, принадлежащим соседним странам региона.

Кроме того Штаты спят и видят, чтобы интегрировать государства-члены НАТО в американскую основную стратегию, которая заключается в следующем: убрать КНР с запада, юга и востока; окружить РФ с запада и юго-запада.

"Сдерживание Китая и России не в интересах Турции. Напротив, Турция заинтересована в улучшении отношений с Китаем и Россией", – указывает автор.

По его мнению, национальные интересы Анкары и Вашингтона, не говоря уже об их партнерстве по наиболее фундаментальным глобальным и региональным вопросам, фактически вступают в конфликт. Поэтому нельзя говорить о "стратегическом партнерстве" между двумя странами.

Есть еще одно объяснение такому поведению Эрдогана – он активно ищет деньги.

Единственный способ, благодаря которому действующий лидер нации может снова стать президентом, – это досрочные выборы, потому что согласно Конституции "один человек может быть избран президентом дважды", а Эрдоган не может баллотироваться в третий раз на выборах, которые состоятся в июне 2023 года, поясняется в материале.

Позиции главы Республики сейчас ославляют такие проблемы, как миграция и экономика. Ему нужна политическая и финансовая поддержка Запада, чтобы увеличить свои шансы для победы на возможных досрочных выборах.

"Опасность для Турции заключается в том, займет ли Эрдоган​​позицию, противоречащую национальным интересам, просто для того, чтобы остаться у власти. Пойдет ли он на новые уступки", – задается вопросом журналист.

Напомним, Эрдоган в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины и призвал к защите прав крымских татар. Причем делает турок такие заявления аккурат перед своей встречей с президентом РФ Владимиром Путиным в конце сентября в Сочи.

Источник: Cumhuriyet ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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