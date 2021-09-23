Эрдоган поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Путиным

Глава государства заявил, что отношения двух стран должны перейти к новому этапу

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что рассчитывает на принятие "важных решений" на предстоящих переговорах с Владимиром Путиным, которые должны состояться в конце сентября в Сочи.

Президент Турции указал, что Анкара придает встрече большое значение. Переговоры пройдут в формате "один на один", без делегаций. Стороны обсудят ситуацию в Сирии, а также предпримут шаги по дальнейшему развитию двусторонних отношений, отметил Эрдоган, отвечая в Соединенных Штатах на вопросы журналистов.

"Я надеюсь, что мы вступим в новый этап в отношениях Турции и России", – сообщил глава государства.

Ранее политолог Андрей Чупрыгин назвал конкретную цель Турции в переговорах с РФ.

Источник: Hurriyet
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров
По теме

Едет торговаться: истинную причину поспешного визита Эрдогана к Путину назвал эксперт

Расклад сил в Сирии не устраивает Анкару

Сенаторы освистали главу Минобороны Франции после заявления о скандале с подлодками - видео

Министр не смогла убедить парламентариев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей