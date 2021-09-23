Глава государства заявил, что отношения двух стран должны перейти к новому этапу

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что рассчитывает на принятие "важных решений" на предстоящих переговорах с Владимиром Путиным, которые должны состояться в конце сентября в Сочи.

Президент Турции указал, что Анкара придает встрече большое значение. Переговоры пройдут в формате "один на один", без делегаций. Стороны обсудят ситуацию в Сирии, а также предпримут шаги по дальнейшему развитию двусторонних отношений, отметил Эрдоган, отвечая в Соединенных Штатах на вопросы журналистов.

"Я надеюсь, что мы вступим в новый этап в отношениях Турции и России", – сообщил глава государства.



Ранее политолог Андрей Чупрыгин назвал конкретную цель Турции в переговорах с РФ.