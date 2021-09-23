В России придумали способ обойти европейский углеродный налог

В России придумали способ обойти европейский углеродный налог
Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/www.globallookpress.com
Москва стремится запустить свой механизм раньше Брюсселя

Москва приготовила свой ответ на планы Брюсселя ввести углеродный налог для иностранных поставщиков. Российский кабмин разрабатывает вариант, чтобы деньги экспортеров оставались в РФ. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновника

По словам собеседников издания, на подготовку механизма российского варианта уйдет год-полтора. Власти РФ надеются внедрить его раньше, чем Евросоюз.

Идея заключается в том, чтобы отечественные экспортеры платили налог не странам ЕС, а в бюджет собственного государства.

"По словам источников, ключевая задача – подготовить национальное регулирование, достичь его признания на международном уровне и добиться зачета платежей за выбросы CO2 в России европейской системой углеродного контроля", – говорится в статье.

Для обсуждения данной инициативы в ближайшее время в кабмине намерены создать рабочие группы с участием представителей бизнеса.

Собеседники издания пояснили спешность введения углеродного налога в РФ тем, что на Западе в любой момент могут ускориться темпы развития климатической повестки. При этом ни одна страна не застрахована от неожиданных решений Брюсселя или Вашингтона.

Сейчас в работе три варианта углеводородного налога. Первый предполагает, что бизнес будет платить сбор по определенной ставке за превышение пороговых значений за выбросы. Второй предусматривает возможность внедрения системы торговли квотами за выбросы. И третий представляет комбинацию двух вышеупомянутых.

Эти планы кабмина фактически подтвердил и премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая в четверг, 23 сентября, с заключительным словом на совещании с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Обращаясь к первому вице-премьеру Андрею Белоусову глава правительства отметил, что тот сегодня говорил "о необходимости учета углеродной повестки при построении налоговой системы", по сути "о движении, первом шаге, к карбоновому, углеродному налогу", передает "Интерфакс".

Ранее на совещании Белоусов заявил о необходимости стимулирования отечественных предприятий, чтобы они переходили на зеленые технологии.

Источник: Ведомости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость311188
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Всё верно. Если уж платить налог, то только в свой бюджет, а государству вкладывать эти деньги в разработку экологических проектов и помощь тем, кого повышение цены ресурса сильно затронет.
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