Зеленского унизили в стенах ООН - СМИ

Зеленского унизили в стенах ООН - СМИ
Владимир Зеленский. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Лидеру Незалежной не "хватило" государственного символа

Президент Украины Владимир Зеленский и его администрация снова вляпались в неприятность – на вчерашней встрече с нынешним председателем Генассамблеи ООН главой МИД Мальдив Абдуллой Шахидом лидер украинцев сидел под большим флагом чужого государства.

На факт "потери" жовто-блакитного обратил внимание портал EADaily.

"По дипломатическому протоколу такое поведение означает, что президент Украины не уважает себя и свою страну, готов на любые унижения перед второй стороной переговоров", – пишет издание.

Судя по фотографии, Шахид вел беседу с Зеленским, сидя под флагом ООН. На журнальном столе возле министра стоял маленький флажок Мальдив, поскольку в организации он представляет интересы этого государства.

При этом ни одного государственного символа Украины в помещении не оказалось. За спиной у пана Зеленского находился флаг Мальдив, а на столике – флажок Организации Объединенных Наций.

Таким образом получилось, что Владимир Александрович в ООН представлял то ли себя самого, то ли Незалежная не признана в объединении независимым суверенным государством, указывается в статье.

Самое удивительное, что украинский лидер это позорное фото не постеснялся и выложил у себя в "Твиттере".

В результате пользователи в комментариях бросились спрашивать у главнокомандующего, президентом какой страны он себя вообще воспринимает (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Какой-то странный флаг у якобы президента Страны-404", "Имеем очень пробивного президента – сумел сделать фото на протяжении чужого разговора", "У укропии новый флаг? Вы в ислам подались? А как же князь Владимир, древние укры, копка чёрного моря?", "Сочувствую Мальдивам. Такое горе, такое горе..."

Напомним, накануне президент Украины выступал на трибуне Генассамблеи перед почти пустым залом. В частности, он обвинил Россию в том, что она якобы не выполняет собственные призывы к сохранению существующей международной правовой системы и свободы слова, пытался цитировать лидера РФ Владимира Путина, призывал к реформированию ООН. А также зачем-то сообщил о попытке покушения на своего первого помощника Сергея Шефира.

Источник: EADaily ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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