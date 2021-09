Президент Украины Владимир Зеленский и его администрация снова вляпались в неприятность – на вчерашней встрече с нынешним председателем Генассамблеи ООН главой МИД Мальдив Абдуллой Шахидом лидер украинцев сидел под большим флагом чужого государства.

На факт "потери" жовто-блакитного обратил внимание портал EADaily.

"По дипломатическому протоколу такое поведение означает, что президент Украины не уважает себя и свою страну, готов на любые унижения перед второй стороной переговоров", – пишет издание.

Судя по фотографии, Шахид вел беседу с Зеленским, сидя под флагом ООН. На журнальном столе возле министра стоял маленький флажок Мальдив, поскольку в организации он представляет интересы этого государства.

При этом ни одного государственного символа Украины в помещении не оказалось. За спиной у пана Зеленского находился флаг Мальдив, а на столике – флажок Организации Объединенных Наций.

Таким образом получилось, что Владимир Александрович в ООН представлял то ли себя самого, то ли Незалежная не признана в объединении независимым суверенным государством, указывается в статье.

Самое удивительное, что украинский лидер это позорное фото не постеснялся и выложил у себя в "Твиттере".

At a meeting with @abdulla_shahid, stressed that protecting human rights in the occupied 🇺🇦 territories, preventing militarization of #Crimea & countering 🇷🇺 aggression must be a priority of #UNGA76. We count on adopting the relevant resolutions initiated by 🇺🇦 together. pic.twitter.com/uKFTBErrvy