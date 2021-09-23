Возбуждено уголовное дело о терроризме

КГБ Белоруссии завел уголовное делоо по статье "Акт терроризма" в отношении С. Соколова. Он обвиняется в подготовке к покушению на силовиков, государственных и общественных деятелей, о чем заявили в комитете 23 сентября.

Как отмечает источник, сотрудники КГБ задержали мужчину, который, по утверждению правоохранительных органов, свозил в Белоруссию оружие для террористических ячеек, создав для этого оружейные схроны.

В КГБ также сообщили, что фигурант занимался планированием нападений на силовиков для возобновления протестной активности. Деньгами его снабжали иностранные заказчики через третьих лиц.

Дело фигуранта квалифицировано по статье УК республики "Акт терроризма".