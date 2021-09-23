КГБ Белоруссии задержал готовившего покушение на представителей власти мужчину

Возбуждено уголовное дело о терроризме

КГБ Белоруссии завел уголовное делоо по статье "Акт терроризма" в отношении С. Соколова. Он обвиняется в подготовке к покушению на силовиков, государственных и общественных деятелей, о чем заявили в комитете 23 сентября.

Как отмечает источник, сотрудники КГБ задержали мужчину, который, по утверждению правоохранительных органов, свозил в Белоруссию оружие для террористических ячеек, создав для этого оружейные схроны.  

В КГБ также сообщили, что фигурант занимался планированием нападений на силовиков для возобновления протестной активности. Деньгами его снабжали иностранные заказчики через третьих лиц.

Дело фигуранта квалифицировано по статье УК республики "Акт терроризма".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров

Едет торговаться: истинную причину поспешного визита Эрдогана к Путину назвал эксперт

Расклад сил в Сирии не устраивает Анкару

В России озвучили причину резкого роста на газ в Европе

Брюссель не желает учитывать все риски поспешных решений

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей