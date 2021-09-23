Американцы оценили "мрачное искусство" дипломатии Лаврова

Американцы оценили "мрачное искусство" дипломатии Лаврова
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
На Западе посетовали на мастерство главы российского МИД ставить заслоны коллегам из США и Европы

Американское издание Foreign Policy посвятило статью министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, в которой оценило его многолетний дипломатический опыт как "мрачное искусство". Целая группа авторов прибытие главы нашего МИД на Генассамблею Организации Объединенных Наций назвало "возвращением "мистера нет" на свою территорию ООН".

По мнению журналистов, именно мастерство Лаврова чаще всего мешало западным оппонентам Москвы продвигать свои интересы на международной арене.

"Ставить заслоны американской и европейской дипломатии при малейшей возможности – для него это своего рода мрачное искусство", – считают авторы публикации.

Они вспомнили о реакции коллег Сергея Викторовича на "трудные переговоры" с его участием.

"Говорят о Лаврове с уважением, пусть и сквозь зубы, признавая, что с его дипломатическим опытом и умением трудно сравниться", – говорится в переводе "ИноСМИ".

Также журналисты отмечают, что шеф российского дипведомства считается профессионалом, способным четко "донести до ООН посыл Москвы".

Напомним, накануне Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-я сессии Генассамблеи ООН. Со своей речью министр выступит 25 сентября. А сейчас на полях ассамблеи он проводит различные встречи.

В частности, сегодня министр проводил переговоры с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Ранее Лавров впервые встретился с новым министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, а также имел беседу с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Фоторепортаж
Лаврову нашли место
Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press
Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press
Источник: Foreign Policy ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость313645
Пожаловаться Ответить
"для него это своего рода мрачное искусство" -
Сергей Викторович просто вас жанжибарил во все дыры! В принципе, под термин "мрачное искусство" это действие подпадает! :)))
1
новости партнеров
По теме

Едет торговаться: истинную причину поспешного визита Эрдогана к Путину назвал эксперт

Расклад сил в Сирии не устраивает Анкару

В России озвучили причину резкого роста на газ в Европе

Брюссель не желает учитывать все риски поспешных решений

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей