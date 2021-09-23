Захарова ответила на заявления Украины о "российском следе" в истории с Шефиром

Захарова ответила на заявления Украины о "российском следе" в истории с Шефиром
Мария Захарова. Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press/www.globallookpress.com
В МИД напомнили, что подобный сценарий Киев уже отрабатывал

Украинским властям необходимо вспомнить о провокационной истории с журналистом Аркадием Бабченко, прежде чем делать заявления о "российском следе" в инциденте с помощником Владимира Зеленского Сергеем Шефиром. Такое заявление сделала 23 сентября официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Она указала, что история с украинским чиновником "сошлась в одной точке" с позиции Киева: присутствие делегации РФ и обнаруженная "рука Кремля". При этом в истории с Бабченко делегация Украины с бывшим министром иностранным дел Павлом Климкиным явно занималась дезинформацией общественности. Но и сейчас Киев выдал "постановку, грязную провокацию за преступление", якобы совершенное Москвой.

По мнению Захаровой, Киеву стоит чаще помнить о собственных участиях в провокациях, прежде чем выносить обвинения.

"Мне кажется, им надо вынести такой урок", – заключила представитель российской дипломатии.

Напомним, в 2018 году Бабченко вместе с СБУ инсценировал свою смерть. Однако сутки спустя после "убийства" украинские спецслужбы сообщили, что информация об "устранении" журналиста оказалась частью операции СБУ, чтобы якобы предотвратить покушение в отношении Бабченко. Россия, ЕС и международная общественность осудили действия писателя и украинской администрации.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость311789
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ой господи ...может надо не озабоченности и недоумения волшебными устами Машеньки высказывать а просто и жёстко хуком справа или слева наконец дать в рыло обнаглевшему "брату"? 7 лет эти твари терзают Донбасс может хватит терпеть это нацисткое <цензура>???
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