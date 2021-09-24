Талибы* захотели помощи от России

Талибы* захотели помощи от России
Фото: Hussain Ali / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Содействие просят оказать сразу по двум вопросам

Временное правительство Афганистана, сформированное представителями запрещенной в РФ террористической организации "Талибан"*, обратились к России за помощью. Об этом пишет РИА "Новости".

В интервью для издания заместитель министра культуры и информации страны от талибов* Забиулла Муджахид заявил, что в первую очередь Москва могла бы оказать содействие в снятии или смягчении уровня санционного давления со стороны ООН.

Помимо этого, Россия могла бы помочь в мирном урегулировании ситуации в Афганистане после захвата власти боевиками. В частности – заняться восстановлением страны после боевых действий. 

Он выразил надежду, что во время грядущих заседаний Совбеза ООН произойдут ощутимые положительные результаты для Кабула. 

До этого постпред России в ООН Василий Небензя отмечал, что снятие рестрикций пока на заседаниях совета организации рассматривать преждевременно. Тем не менее, он полагает, что решать этот вопрос в любом случае придется, но к процессу нужно подготовится. Сейчас наиболее важным является оказание гуманитарной помощи Афганистану.

Напомним, кризис в стране произошел после вывода американских военных, которые в течение 20 лет несли в регионе боевую миссию. После этого "Талибан"* стал захватывать одну территорию Афганистана за другой, подчинив в итоге все области. Президент страны перед взятием Кабула бежал на частном самолете.

*запрещенная в России организация

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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