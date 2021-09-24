Очередные рестрикции вступят в силу в ближайшее время

Палата представителей приняла масштабный ежегодный законопроект об оборонной политике, который, в частности, включает информацию о бюджете на 2022 год и очередные санкции против России и "Северного потока-2".

Проект был принят в общем объеме 778 миллиардов долларов. При этом серьезных разногласий в ходе голосования не возникло: 316 парламентариев высказалась "за" и 113 – "против", уточняет RT.

В документ включили поправки, касающиеся расширения ограничений против суверенного долга России. Также не исключается возможность введения рестрикций в отношении "Северного потока-2", уточняет РИА "Новости". При этом санкции против трубопровода парламентарии рекомендуют ввести не позже чем через 15 дней после того, как законопроект будет принят.

Для того, чтобы проект вступил в силу, он должен также пройти рассмотрение в Сенате, и лишь только после этого он будет передан на подписание Джо Байдену, пишет телеканал "360".

Как сообщают источники, в проект оборонного бюджета также был включен пункт о поставках Украине систем ПРО и ПВО, в частности, речь идет о "Железном куполе".

Также ранее страны Прибалтики и Польши потребовали провести расследование против "Газпрома", чтобы найти повод ввести санкции в отношении России. Противники газопровода уверяют, что РФ использует газопровод в качестве оружия. А если верить заявлению США и Германии, в таком случае против таких действий Кремля необходимо принять меры.