Накануне запуска: в США готовят новые санкции против "Северного потока-2"

Накануне запуска: в США готовят новые санкции против "Северного потока-2"
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Очередные рестрикции вступят в силу в ближайшее время

Палата представителей приняла масштабный ежегодный законопроект об оборонной политике, который, в частности, включает информацию о бюджете на 2022 год и очередные санкции против России и "Северного потока-2". 

Проект был принят в общем объеме 778 миллиардов долларов. При этом серьезных разногласий в ходе голосования не возникло: 316 парламентариев высказалась "за" и 113 – "против", уточняет RT

В документ включили поправки, касающиеся расширения ограничений против суверенного долга России. Также не исключается возможность введения рестрикций в отношении "Северного потока-2", уточняет РИА "Новости". При этом санкции против трубопровода парламентарии рекомендуют ввести не позже чем через 15 дней после того, как законопроект будет принят.

Для того, чтобы проект вступил в силу, он должен также пройти рассмотрение в Сенате, и лишь только после этого он будет передан на подписание Джо Байдену, пишет телеканал "360"

Как сообщают источники, в проект оборонного бюджета также был включен пункт о поставках Украине систем ПРО и ПВО, в частности, речь идет о "Железном куполе". 

Также ранее страны Прибалтики и Польши потребовали провести расследование против "Газпрома", чтобы найти повод ввести санкции в отношении России. Противники газопровода уверяют, что РФ использует газопровод в качестве оружия. А если верить заявлению США и Германии, в таком случае против таких действий Кремля необходимо принять меры. 

Источник: The Hill ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Гостьдеп
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Больше ссанкций, и с такими ценами на газ СП2 окупиться даже без запуска.
Селюкам на заметку, транзит через Кукарину будет закрыт в любом случае.
Гость314846
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Гость312950
Европе ваш газ скоро вообще не нужен будет. Что тогда продавать будете ?
Да много чего есть, ну, хотя бы лебеду, жрать то Европе на зеленой диете что то надо...
гость
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амерам то какое собачье дело,что то постоянно всюду лезут мире?!
Гость312950
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Гость314864
Так мы и не волнуемся. В отличие от Европы у нас газ есть.
Вообщем подождем санкций в отношении СП-2 и путинской братвы. посмотрим на реакцию кремляди.
будет мало - закрутим гайки с госдолгом.
По сути настоящих санкций еще и не было. так что у вас все впереди !
Гость312950
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Гость314864
Так мы и не волнуемся. В отличие от Европы у нас газ есть.
Европе ваш газ скоро вообще не нужен будет. Что тогда продавать будете ?
Дуркаина все
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Гость311476
Та ты не волнуйся за Европу. Мы им поможем сланцевым газом. Вас нужно наказать, а то совсем с катушек слетели
Вы, хохлы, им ничем не поможете, вы их рабы, если только унитазы будете лучше чистить и тщательнее ягоды собирать. Ну и поставлять органы для богатеньких европейских старперов.
Гость314864
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Гость311476
Та ты не волнуйся за Европу. Мы им поможем сланцевым газом. Вас нужно наказать, а то совсем с катушек слетели
Так мы и не волнуемся. В отличие от Европы у нас газ есть.
Бункерный Дед-Бидон
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Гость311476
Та ты не волнуйся за Европу. Мы им поможем сланцевым газом. Вас нужно наказать, а то совсем с катушек слетели
Что то ты, ширый nugop, во всех ветках своей дырявой наказалкой размахиваешь))) Что с тобой? Бойфренд бросил?)))
Гость314846
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Гость311476
Та ты не волнуйся за Европу. Мы им поможем сланцевым газом. Вас нужно наказать, а то совсем с катушек слетели
Да без проблем, помогайте, только не ошибитесь маршрутом, отправив его в Азию, там ведь подороже...
Гость311476
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Гость314846
Просто стоимость газа превысит 1000 $ за куб, вот и все "довыеживание"...
Та ты не волнуйся за Европу. Мы им поможем сланцевым газом. Вас нужно наказать, а то совсем с катушек слетели
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