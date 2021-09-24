В Раде назвали причину вероятного побега Зеленского в Россию

В Раде назвали причину вероятного побега Зеленского в Россию
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Коррупция в стране завершится для президента Ростовом, считает депутат

Накануне в украинской Раде приняли закон "Об олигархах", инициатором которого выступил президент страны Владимир Зеленский. Но, судя по всему, лидер Незалежной не предполагал, что в будущем это может сыграть с ним злую шутку. 

Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко уверен, что в перспективе закон заставит Зеленского спасаться бегством. Суть документа заключается в том, что отныне СНБО будет принимать решение о том, кого признавать олигархом, а затем включать таких лиц в специальный список. 

Но Гончаренко уверен, что ничего хорошего из этого не выйдет. Напротив, из-за нового закона в Незалежной продолжит расцветать коррупция. 

"СНБО, а по сути – сам Зеленский – будет решать, кто плохой, а кто хороший. И сразу начнется: не хочешь быть плохим, то бери чемодан денег и неси на Банковую (улица, на которой расположен офис президента Украины – прим.ред.)",

– отметил украинский парламентарий в своем телеграм-канале.

Также Зеленский сделал так, что теперь у властей будет механизм оказания влияния на СМИ, из-за чего он не станут публиковать материалы о том, как действующая власть грабит страну и население, уточняет "Свободная пресса"

Гончаренко уверен, что в конечном итоге Зеленскому напомнили, что его схемы на Украине не пройдут, а для него лично это все закончится одним – Ростовом. Сами украинцы уверены, что бегство в Россию – самый гуманный вариант. 

"Должно завершиться веревкой и петлей в центре Киева", 

– заключил один из комментаторов. 

Ранее СМИ сообщили об унижении Зеленского в стенах ООН. 

Источник: Телеграм-канал "Гончаренко" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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