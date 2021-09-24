Сигнал России и Европе: эксперт перечислил цели создания AUKUS

Сигнал России и Европе: эксперт перечислил цели создания AUKUS
Фото: Pascal Deloche / GODONG / www.globallookpress.com
Американцы решили убить сразу несколько зайцев

Появление новой Тихоокеанской коалиции AUKUS, которая объединила Вашингтон, Лондон и Канберру, стало настоящим сюрпризом для многих игроков международной арены. Знаменитый российский политэксперт Николай Стариков раскрыл истинные цели создания альянса.

Опытный политолог отметил, что таким шагом Соединенные Штаты Америки хотят решить сразу несколько задач. Одной из основных является сдерживание Китайской Народной Республики. Вашингтон продолжает считать Пекин одной из главных угроз.

Американцы не намерены отступать от своей антикитайской политики, однако далеко не все европейцы разделяют воинственный настрой Белого дома. Именно поэтому устраивать разборки с китайцами в рамках НАТО достаточно сложно. Убедить страны Евросоюза в том, что нужно консолидировать усилия против Китая, будет трудно. Обыватель из Эстонии, Польши и даже Германии точно не поймет, зачем его стране вмешиваться в американо-китайский конфликт.

На этом фоне и появился новый альянс из верных вассалов Америки. Великобритания и Австралия давно придерживаются откровенной проамериканской политики. Эти страны точно не будут задавать лишних вопросов и при необходимости обрушат коллективный кулак на Поднебесную.

В беседе с корреспондентом издания "Украина.ру" Стариков добавил, что появление нового военного блока также станет сигналом для России. Укрепление отношений с ближайшими соратниками может усилить США. Кроме того, американцы щелкнули по носу Евросоюз – Франция до сих пор переживает из-за отказа Австралии от контракта по подлодкам, пишет РИА ФАН.

Кстати, недавно глава Совбеза Николай Патрушев также заявил, что новая коалиция была создана против России и Китая.

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Настоящий ОДЕССИТ
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Бидон оставил за собой грязный след Не впишется он в плеяду уважаемых бывших Президентов США.
Гость314868
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Бидон оставляет за собой грязный след. Не впишется он в коллектив уважаемых бывших Президентов США.
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