"Антироссийское хамство": политолог объяснил поведение Эрдогана на саммите ООН

"Антироссийское хамство": политолог объяснил поведение Эрдогана на саммите ООН
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Турецкий президент не прочь прибрать к рукам Незалежную

Глава турецкого государства Реджеп Эрдоган в последнее время позволяет себе достаточно скандальные высказывания по поводу Украины и Крыма. По мнению известного политолога Семена Уралова, такие действия говорят о намерениях Турции подмять под себя Незалежную в будущем.

Недавно турецкий главнокомандующий в очередной раз заявил, что считает возвращение Крымского полуострова в состав Российской Федерации незаконным. Эрдоган призвал мировое сообщество бороться за целостность Украины, а также отстаивать интересы крымских татар. Уралов считает: такая воинственная риторика демонстрирует, что у Анкары есть свои большие интересы в украинском государстве.

Политолог пояснил, что турки ждут момента, когда Незалежную покинут американские кураторы. В этот момент Анкара постарается внедриться в государство и установить там свои законы. Турция понимает: если Украина останется один на один с Россией, ситуация в этом государстве резко изменится. Дело в том, что киевская элита весьма продажна – если бы американцы не сунули туда свой нос и кошелек, Москва нашла бы способ договориться с незалежными.

Тем временем, действия Белого дома так и не увенчались успехом. Развязывать войну с Россией Украина опасается. Таким образом, рано или поздно Вашингтон должен уйти из этого государства не солоно хлебавши.

"Антироссийское хамство Эрдогана правильно расценивать как заявку на борьбу за украинское наследство после ухода США из региона", – подчеркнул Уралов.

Кстати, скоро Эрдоган прилетит в гости к главе России Владимиру Путину. Недавно турецкий лидер поделился ожиданиями от предстоящей встречи.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость 311987
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Гость312956
Вангую - обосрётесь как всегда
Как же как всегда ? вас наклонили, мост построили, поток построили, всё что запланировали всё сделали А у вас девочек обиженных ,революционное правительство уже 8 лет проволоку тянет на границе, и кизяком вас кормит, разворовывая милостыню от америки
Гость312956
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Владимир
За строительство АЭС "Аккую" платит Россия в расчете на то, что за первые 20 лет ее эксплуатации эти затраты окупятся от продажи электричества. Эта новая схема строительства АЭС, которая никогда нами ранее не использовалась. Остается только верить...
Вангую - обосрётесь как всегда
Владимир
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Вячеслав Москва
Эрдоган сам хотел Крым хапнуть, но Путин его опередил и увёл полуостров из-под носа в 2014-м. Вот и хамит Реджеп от злости, и зубами лязгает. Да и xpeн с ним. Главное, чтобы покупал С-400 и исправно платил за строящуюся АЭС "Аккую".
За строительство АЭС "Аккую" платит Россия в расчете на то, что за первые 20 лет ее эксплуатации эти затраты окупятся от продажи электричества. Эта новая схема строительства АЭС, которая никогда нами ранее не использовалась. Остается только верить...
Гость from USA
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Вячеслав Москва
Эрдоган сам хотел Крым хапнуть, но Путин его опередил и увёл полуостров из-под носа в 2014-м. Вот и хамит Реджеп от злости, и зубами лязгает. Да и xpeн с ним. Главное, чтобы покупал С-400 и исправно платил за строящуюся АЭС "Аккую".
Не хотел он его хапнуть. Это глупо как минимум.
Турция работает над созданием плацдарма с юга россии и когда начнется ее распад - турки будут тут как тут.
Вячеслав Москва
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Эрдоган сам хотел Крым хапнуть, но Путин его опередил и увёл полуостров из-под носа в 2014-м. Вот и хамит Реджеп от злости, и зубами лязгает. Да и xpeн с ним. Главное, чтобы покупал С-400 и исправно платил за строящуюся АЭС "Аккую".
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