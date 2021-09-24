Польскую компанию оставили без решающего права по "Северному потоку – 2"

Польскую компанию оставили без решающего права по "Северному потоку – 2"
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Возможности Варшавы серьезно ограничили

Недавно стало известно, что откровенно антироссийски настроенную Польшу допустили к процедуре сертификации российской газовой магистрали "Северный поток – 2". Такой шаг мог серьезно ухудшить положение нашего трубопровода, однако немцы решили приструнить поляков.

В конце концов, профильный регулятор Германии оставил польского нефтегазового гиганта PGNiG без права вето. Таким образом, все, что смогут представители Варшавы – это высказать свое мнение в ходе разбирательств вокруг нашего газопровода. Каких-то решительных действий против "Северного потока – 2" (наподобие наложения вето) поляки осуществить не смогут.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что польская нефтегазовая компания будет участвовать в сертификации нашего трубопровода. Тогда представители Варшавы сразу объявили, что начнут борьбу против нашего оператора и постараются оспорить его права на ведение деятельности.

После этого на Украине объявили о чуть ли не победе над "Северным потоком – 2". Таким мнением поделился глава "Нафтогаза" Юрий Витренко. Бизнесмен с особым удовольствием отметил, что Польша стоит на четких антироссийских позициях в этом вопросе, что полностью устраивает украинское государство. Судя по всему, высокопоставленный украинец слишком рано начал праздновать.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость313588
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Гость312950
От поляков ничего и не требуется. Судьба газопровода в руках США.
Если бы судьба газопровода была в руках США, его давно бы запретили. Проблема в США как раз в том, что они ничего с ним сделать не могут.
Гость312950
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От поляков ничего и не требуется. Судьба газопровода в руках США.
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