Япония объяснила отказ на российское предложение по Курилам

Япония объяснила отказ на российское предложение по Курилам
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Противоречия возникли в правовой части проекта

Москва и Токио обсудили возможность создания на южных островах Курильской гряды беспошлинной ОЭЗ. Однако Япония предложение России отвергла, но мотивировала это решение. 

В Стране восходящего солнца заявили, что в случае появления особой экономической зоны на островах будут применяться российские законы. В Токио решили, что это неправильно, поскольку ущемляет правовую позицию страны. В случае реализации совместных экономических проектов такого быть не должно. 

Напомним, что с инициативой ОЭС выступил Владимир Путин в начале сентября. По мнению российского президента, создание экономической зоны поспособствует привлечению иностранных инвестиций. 

Министры иностранных дел, Сергей Лавров и Тосимицу Мотеги, встретившись в Нью-Йорке, также договорились о том, что продолжат переговоры, касающиеся подписания мирного договора между странами. При этом будут использованы разные возможности развития отношений Москвы и Токио. 

Лавров и Мотеги также обменялись мнениями о ежегодных безвизовых поездках на острова из Японии, которые были временно приостановлены из-за пандемии коронавируса. Эти программы позволяли жителям Японии посещать Южные Курилы  без паспортов или виз.

Напомним, что после предложения создать ОЭС японцы обвинили Владимира Путина в равнодушии. 

Источник: Kyodo ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Гость312956
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Что и требовалось доказать - никаких инвесторов на курилах не будет.
а со временем и в процессе разложения россии курилы целиком отойдут к Японии
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