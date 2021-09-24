Действия США ставят под угрозу европейско-американские отношения и существование НАТО

Создание нового альянса в области обороны и безопасности между США, Великобританией и Австралией – это открытое проявление неуважения членов НАТО к остальным участникам Североатлантического блока. Об этом заявил советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешней политике Кристоф Хойсген.

По его словам, американская администрация Джо Байдена все больше разочаровывает европейцев. Изначально Байден декларировал, что исправит ущерб, нанесенный отношениям ЕС и США экс-президентом Дональдом Трампом. Но на деле получается, что нынешний глава Белого дома ведет себя, как и его предшественник.

Речь, в частности, о выводе американских войск из Афганистана "без согласования с союзниками", указал Хойсген в интервью Financial Times. Создание AUKUS и вовсе ведет к утрате доверия Европы к США: в Берлине новость о военном партнерстве Вашингтона, Лондона и Канберры расценивают как оскорбление в отношении всех других стран-членов НАТО.

"Действия Белого дома не соответствуют ожиданиям и обещаниям сотрудничать с союзниками со стороны новой американской администрации",

– подчеркнул советник немецкого канцлера.

Ранее Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового объединения в сфере безопасности – AUKUS. В рамках партнерства стороны намерены обмениваться информацией, технологиями и вооружением. Первый шаг – контракт на восемь атомных подводных лодок, которые США поставят Австралии. Это первый случай в истории, когда экспортируются подобные технологии. Ради сотрудничества с американцами австралийцы разорвали контракт с французами. В Париже весьма болезненно восприняли этот удар, однако вместо сочувствия они нарвались на издевку.