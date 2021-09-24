Швеция подпишет военное соглашение с Данией и Норвегией – СМИ

Швеция подпишет военное соглашение с Данией и Норвегией – СМИ
Фото: U.S. Department of Defense/Digital/www.globallookpress.com
Сближение с членами НАТО Стокгольм объясняет угрозой со стороны Москвы

Пока одни члены Североатлантического альянса отдаляются от партнеров, другие страны, напротив, стремятся сблизиться с НАТО. Так, подписать соглашение в области обороны с Норвегией и Данией решилась Швеция. Как заявил глава шведского военного ведомства Петер Хультквист, Стокгольм идет на этот шаг из-за угрозы со стороны Москвы.

Подписание военного соглашения, по данным "Рейтер", должно состояться буквально на этой неделе. Шведов уже не смущает, что долгие годы они отстаивали право на независимую позицию в сфере безопасности и оставались внеблоковой страной. Как пояснил Хультквист, тесное сотрудничество со странами НАТО необходимо, чтобы противостоять "возможному противнику" в лице России.

"Мы знаем, что Россия готова использовать военную силу для достижения своих политических целей и задач. Мы углубляем наше сотрудничество с другими странами региона, чтобы лучше предотвращать кризисы",

– заявил шведский министр обороны.

По словам Хультквиста, шведы слишком расслабились в последние годы и не модернизировали свои вооруженные силы. Но теперь все изменится: в свете "растущей напряженности с Россией в Балтийском регионе" Стокгольм увеличил военные расходы, в том числе на покупку ракет Patriot у США, углубил военное сотрудничество с НАТО. Новый альянс позволит объединить военные ресурсы трех стран и "сдержать" агрессивные устремления России.

Ранее стало известно, что Швеция нарастила группировку в Балтийском море. При этом шведская разведка заявляет, что Скандинавские страны беззащитны перед РФ за счет ее укреплений в Арктике и Калининграде. 

Источник: Reuters
Николай ВИКТОРОВ

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