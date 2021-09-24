В Мосгоризбиркоме отчитались о прошедших выборах

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве прошло в полном соответствии с законом и порядком его проведения. Жалоб на результаты онлайн-выборов в Московскую городскую избирательную комиссию (МГИК) не поступало. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов на заседании Центральной избирательной комиссии в пятницу, 24 сентября.

По его словам, Мосгоризбирком получил пять жалоб по поводу наблюдения за онлайн-голосованием. Все они были рассмотрены.

"Все жалобы касаются вопросов, связанных с трудностью наблюдения и вытекающим отсюда неверием наших избирателей в правильность подведения итогов, в правильность учета голосов, поданных избирателями",

– пояснил Юрий Ермолов. При этом ни одной жалобы на результаты онлайн-голосования не было.

Ранее в наблюдательном штабе рассказали, как все желающие могут самостоятельно перепроверить итоги ДЭГ и убедиться в корректности подсчета голосов.

Выборы в России проходили 17-19 сентября. Москвичи могли голосовать онлайн. Всего было выдано 1 943 590 цифровых бюллетеней.