Эксперимент провалился: Киев вступился за задержанного на границе России узбекистанца

Эксперимент провалился: Киев вступился за задержанного на границе России узбекистанца
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Мужчина сотрудничал с украинскими спецслужбами

Сегодня, 24 сентября, ФСБ был задержан уроженец Узбекистана, который пытался незаконно пересечь границу России. Инцидент произошел в Брянской области, при этом задержанный, по предварительной информации, находился в состоянии наркотического опьянения. Как выяснилось, узбекистанец сотрудничал с украинскими правоохранителями с 2019 года. 

В этом случае он выполнял очередное задание спецслужб, выступая в качестве лица, которое хочет незаконно проникнуть на территорию РФ. Для этого он связался с представителями криминальных кругов, попросив за 27 тысяч гривен (около 740 тыс. руб. – прим.ред.) оказать ему содействие в пресечении границы. 

Целью этого мероприятия при этом было создание условий для того, чтобы задержать пособников, которые занимаются незаконной переправкой иностранцев через государственную границу. 

Однако план был сорван из-за несогласованности действий украинских правозащитников. Но гражданин Узбекистана нарушать легенду не захотел, поэтому все равно пошел на нарушение. Незалежная уже обратилась к России. 

"В результате украинская сторона нарушение границы признала и просит вернуть участвовавшего в неудачном эксперименте иностранца", 

– отметили в ЦОС ФСБ РФ.

Также подтвердилась информация о том, что узбекистанец принял наркотики. По его словам, сделал он это "для храбрости". 

Ранее эксперты предположили, что Украина могла готовить прорыв украинских боевиков в Белоруссию. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость310440
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Хохлам не ймется! Прицепились кровососы к России, дня прожить не могут без нее. Шли бы вкалывать и спасать свою страну, придурки в шароварах, а не клянчили по всему миру. Баб своих отправили по гейропе старикам задницы подтирать, а сами пытаетесь зарабатывать на диванчике под копирку пиндосии.
Настоящий ОДЕССИТ
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Три раза прочитал и нихрена не понял)
Гость311361
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АВТОР, ВЫ ПО КАКОМУ КУРСУ ГРИВНУ СЧИТАЛИ?
Лох Тарапунька
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Судя по фото задницы это не узбек. Это Кроха Зе принявший для храбрости. Потому Щенявмерла и самовозбудилась.
Гость314548
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ну дык отсидит и вернется
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